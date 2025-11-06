Le président américain Donald Trump a révélé jeudi des accords historiques avec Eli Lilly et Novo Nordisk visant à réduire drastiquement les prix des traitements contre l’obésité, en particulier les médicaments à base de GLP-1 comme Wegovy et Zepbound. À partir de 2026, ces traitements seront proposés à des tarifs allant de 245 à 350 dollars par mois sur une nouvelle plateforme fédérale baptisée TrumpRx.gov, contre des prix actuels compris entre 1 000 et 1 350 dollars. Les futures versions orales seront disponibles à partir de 145 dollars par mois. Les bénéficiaires de Medicare paieront un reste à charge plafonné à 50 dollars, une première pour ces médicaments jusqu’ici non couverts.

Un programme pilote sera lancé à la mi-2026 via Medicare Part D, ciblant environ 10% des assurés selon leur indice de masse corporelle et la présence de comorbidités. Les accords prévoient également un élargissement aux États via Medicaid, sur une base volontaire. En parallèle, les deux laboratoires se sont engagés à appliquer ces tarifs réduits à l’ensemble de leurs futurs médicaments, à les proposer sur TrumpRx et à reverser les économies réalisées à l’international. Eli Lilly a annoncé une réduction supplémentaire de 50 dollars sur sa propre plateforme LillyDirect, où Zepbound sera proposé entre 299 et 449 dollars selon la posologie.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie dite du "pays le plus favorisé", qui cherche à aligner les prix américains sur les plus bas tarifs mondiaux. Le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a salué une avancée majeure et estime que ces mesures pourraient entraîner une perte collective de 125 millions de livres parmi la population américaine. Ces annonces marquent un tournant après l’échec d’un projet similaire sous l’administration Biden, et pourraient générer à terme des économies indirectes en réduisant les pathologies liées à l’obésité. Enfin, alors que la molécule semaglutide est déjà concernée par l’Inflation Reduction Act, les prix renégociés devraient être annoncés d’ici fin novembre.