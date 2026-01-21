Trump annonce un accord-cadre avec l'OTAN sur le Groenland et suspend des tarifs douaniers contre l'Europe

Le président Donald Trump a déclaré mercredi avoir conclu un "cadre d'accord futur" avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, concernant le Groenland et l'ensemble de la région arctique. Dans la foulée de cette annonce, il a suspendu l'application de droits de douane punitifs sur plusieurs pays européens, qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Cette décision, diffusée via la plateforme Truth Social, a été saluée par les marchés, provoquant une hausse immédiate des principaux indices boursiers.



Trump a qualifié sa rencontre avec Mark Rutte de "très productive", évoquant un accord potentiel qui bénéficierait "aux États-Unis et à toutes les nations de l'OTAN". Sans donner de détails précis, il a mentionné des discussions en cours sur un mystérieux projet nommé "Dôme d'or", lié au Groenland. Le président a désigné plusieurs responsables américains, dont le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, pour mener les négociations, sous la supervision directe de la présidence.



La suspension des tarifs douaniers constitue un geste d'apaisement dans un climat marqué par des tensions commerciales récurrentes entre Washington et ses alliés européens. Les mesures prévues visaient un large éventail de produits issus de l'Union européenne. En optant pour une désescalade, Trump ouvre la voie à un possible rapprochement stratégique sur les enjeux arctiques, tout en préservant les intérêts économiques américains dans une région de plus en plus convoitée. Des précisions sont attendues dans les semaines à venir sur les contours réels de l'accord envisagé.