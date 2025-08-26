Le président Donald Trump a annoncé mardi que Meta allait construire en Louisiane son plus grand centre de données mondial, pour un investissement estimé à 50 milliards de dollars. Installé dans la paroisse de Richland, le site sera dédié à la gestion de puissantes capacités de calcul nécessaires aux applications d’intelligence artificielle et aux infrastructures numériques.

Selon Reuters, Meta a confié à PIMCO et à Blue Owl Capital la structuration d’un financement de 29 milliards de dollars pour l’expansion du projet dans cette zone rurale. L’entreprise avait déjà annoncé l’an dernier un premier apport de plus de 10 milliards de dollars pour poser les fondations du complexe. Cette opération marque l’un des plus importants investissements privés jamais réalisés en Louisiane.

Meta a par ailleurs réorganisé ses activités d’IA en juin sous l’entité "Superintelligence Labs", à la suite de départs de cadres et du lancement mitigé de son modèle Llama 4. Mark Zuckerberg a confirmé en juillet vouloir dépenser "des centaines de milliards de dollars" dans la construction de centres de données géants consacrés à l’IA. Ce projet en Louisiane illustre cette stratégie d’expansion et s’inscrit dans une compétition mondiale où Meta cherche à attirer les meilleurs talents face à ses rivaux technologiques.