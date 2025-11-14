L’administration Trump a annoncé une série d’exemptions tarifaires sur des produits agricoles clés, dont le café, le cacao, les bananes, le bœuf et plusieurs fruits et épices. Cette mesure vise à atténuer la hausse des prix à la consommation, en particulier sur les denrées alimentaires importées, dans un contexte de forte pression politique liée au coût de la vie. Ces exemptions concernent également des produits comme les tomates, les avocats, les oranges, les ananas, ainsi que le thé, la cannelle, la muscade et d'autres épices. La décision marque un virage stratégique pour Donald Trump, longtemps défenseur de droits de douane élevés comme outil de protection économique.

La levée des droits sur le bœuf intervient après une année de flambée des prix, accentuée par des taxes allant jusqu’à 75% sur les importations et par une offre domestique en forte baisse. Le cheptel bovin américain est à son niveau le plus bas depuis près de 75 ans, en raison de la sécheresse, du coût des aliments pour animaux et des tarifs douaniers sur les intrants agricoles. Les prix du bœuf non transformé ont ainsi augmenté de 12% à 18% sur un an. Du côté du café, les droits de 50% appliqués sur les importations brésiliennes ont contribué à faire grimper les prix au détail de 33% en un an, atteignant 8,41 dollars la livre en juillet, un record historique.

Les professionnels du café et de la restauration signalent des hausses de 18% à 25% sur les prix de gros, souvent répercutées sur les clients via des surtaxes. L’incapacité à produire localement certains produits comme le café, le thé ou les épices rend les États-Unis particulièrement sensibles aux tarifs douaniers sur ces denrées. Si cette annonce pourrait apporter un répit aux consommateurs, elle suscite des inquiétudes chez les producteurs américains, confrontés à une instabilité réglementaire jugée néfaste pour les investissements à long terme dans les filières agricoles et agroalimentaires.