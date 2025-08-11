Donald Trump a annoncé lundi qu’il envisageait d’autoriser Nvidia à vendre en Chine une version allégée de sa future puce GPU sous architecture Blackwell, amputée de 30 à 50% de ses performances par rapport au modèle original. Cette ouverture, destinée à préserver une part du marché chinois tout en limitant les risques stratégiques, s’ajoute à l’accord conclu avec Nvidia et AMD les obligeant à reverser 15% de leurs revenus issus de la vente de certaines puces avancées en Chine au gouvernement américain.

L’administration avait suspendu en avril les ventes des H20, versions bridées des puces IA sous architecture Hopper de Nvidia, avant de les autoriser de nouveau la semaine dernière via un système de licences d’exportation. Si Washington affirme que ces modèles ne présentent pas de risque majeur pour la sécurité nationale, certains experts redoutent que l’accord ouvre la voie à une taxation plus large d’autres exportations technologiques critiques.

Les analystes estiment que cette mesure pourrait rogner de 5 à 15 points de pourcentage les marges brutes des puces destinées à la Chine, affectant les profits globaux des deux entreprises. En 2024, Nvidia a réalisé 17 milliards de dollars de ventes en Chine (13% de ses revenus), tandis que AMD y a généré 6,2 milliards (24% de son chiffre d’affaires).