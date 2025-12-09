Trump autorise Nvidia à exporter ses puces H200 vers la Chine, mais Pékin ne l'entend pas de cette oreille

Nvidia s'inscrit en baisse mardi à la Bourse de New York bien que Donald Trump ait annoncé dans la soirée d'hier qu'il allait de nouveau autoriser Nvidia à exporter ses puces H200 dédiées à l'IA générative et au calcul à haute performance vers la Chine, mais en échange d'une redevance de 25% sur chaque unité expédiée.



Il s'agit d'une nouvelle encourageante pour le fabricant de processeurs américain, qui estime que la taille totale de son marché en Chine avoisine quelque 50 milliards de dollars par an.



"Avant les restrictions qui avaient frappé la H20 en avril dernier (...), nous estimions que les livraisons de H2 0auraient dû atteindre environ 4,5 milliards de dollars sur le trimestre clos en avril 2025", rappellent ce matin les analystes d'UBS.



"Nous pensons que Nvidia pourrait revenir à un rythme de livraisons compris entre cinq et 10 milliards de dollars par trimestre une fois obtenues les autorisations de Pékin", ajoute le bureau d'études.



Ces espoirs ont cependant été rapidement tempérées par des informations du Financial Times, selon lesquelles la Chine prévoyait de restreindre l'accès aux puces H200 de Nvidia, en dépit de l'autorisation d'exportation accordée par le président Donald Trump.



Selon le quotidien financier, les régulateurs discutent actuellement de la mise en place de dispositifs permettant un accès limité à ces composants.



Suite à toutes ces informations, l'action Nvidia cédait 0,4% mardi en début de journée, tandis que le Nasdaq avançait de 0,1%.