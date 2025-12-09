Nvidia s'inscrit en baisse mardi à la Bourse de New York bien que Donald Trump ait annoncé dans la soirée d'hier qu'il allait de nouveau autoriser Nvidia à exporter ses puces H200 dédiées à l'IA générative et au calcul à haute performance vers la Chine, mais en échange d'une redevance de 25% sur chaque unité expédiée.
Il s'agit d'une nouvelle encourageante pour le fabricant de processeurs américain, qui estime que la taille totale de son marché en Chine avoisine quelque 50 milliards de dollars par an.
"Avant les restrictions qui avaient frappé la H20 en avril dernier (...), nous estimions que les livraisons de H2 0auraient dû atteindre environ 4,5 milliards de dollars sur le trimestre clos en avril 2025", rappellent ce matin les analystes d'UBS.
"Nous pensons que Nvidia pourrait revenir à un rythme de livraisons compris entre cinq et 10 milliards de dollars par trimestre une fois obtenues les autorisations de Pékin", ajoute le bureau d'études.
Ces espoirs ont cependant été rapidement tempérées par des informations du Financial Times, selon lesquelles la Chine prévoyait de restreindre l'accès aux puces H200 de Nvidia, en dépit de l'autorisation d'exportation accordée par le président Donald Trump.
Selon le quotidien financier, les régulateurs discutent actuellement de la mise en place de dispositifs permettant un accès limité à ces composants.
Suite à toutes ces informations, l'action Nvidia cédait 0,4% mardi en début de journée, tandis que le Nasdaq avançait de 0,1%.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
