Donald Trump a défendu mercredi sa politique tarifaire face aux critiques des éleveurs américains, après avoir évoqué un possible accord avec l’Argentine pour importer de la viande de bœuf et faire baisser les prix à la consommation. Sur sa plateforme Truth Social, le président a affirmé que les producteurs bovins "ne comprennent pas" les bénéfices qu’ils tireraient, selon lui, des droits de douane, citant notamment le tarif de 50% imposé sur les importations brésiliennes. Il a en parallèle appelé les éleveurs à réduire leurs prix, mettant en avant l’intérêt du consommateur.

L’annonce a suscité une réaction immédiate du secteur. La National Cattlemen’s Beef Association (NCBA) a dénoncé une décision "déséquilibrée" qui viendrait perturber le marché sans effet tangible sur les prix pour les ménages. Le PDG de la NCBA, Colin Woodall, a souligné le risque d’instabilité pour les producteurs à une période sensible. Même au sein du parti républicain, des critiques émergent : la sénatrice Deb Fischer (Nebraska) a mis en garde contre une intervention étatique susceptible de fragiliser les éleveurs américains. Cette controverse intervient alors que les prix de la viande bovine ont connu une nette hausse depuis l’an dernier, alimentant les tensions entre producteurs et administration.