Le président Donald Trump a annoncé vendredi une surtaxe de 100% sur l’ensemble des importations chinoises à compter du 1er novembre, en plus des droits de douane déjà en vigueur. Les États-Unis instaureront également des contrôles à l’exportation sur "tous les logiciels critiques", selon une mesure dont les contours restent flous. Cette décision intervient dans un climat de fortes tensions, quelques heures après que Pékin a durci ses restrictions sur les exportations de terres rares, essentielles aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a accusé la Chine d’avoir adopté une attitude "extraordinairement agressive" en matière commerciale, évoquant une lettre de Pékin annonçant de nouvelles restrictions visant "pratiquement tous les produits" exportés. Le président américain a justifié sa réponse par la nécessité de protéger l’économie nationale, qualifiant la position chinoise d’"absolument sans précédent".

Cette offensive marque un tournant majeur dans les relations entre Washington et Pékin, déjà fragilisées par les différends technologiques et sécuritaires. L’instauration simultanée de droits de douane massifs et de restrictions sur les exportations de logiciels critiques risque d’amplifier les perturbations des marchés mondiaux et de peser sur les échanges entre les deux premières puissances économiques du globe.