Le président Donald Trump a déclaré lundi qu’il soutenait l’accord actuellement en discussion au Sénat pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral, entrée dans son 41e jour. Depuis le Bureau ovale, Trump a indiqué que l’accord semblait conforme à ses attentes, tout en réservant sa décision finale à la version définitive du texte. "Si c’est bien l’accord dont j’ai entendu parler", a-t-il précisé, tout en signalant que "certains veulent modifier un peu l’accord", sans changement substantiel à ce stade.

L’accord, qui a franchi une étape procédurale décisive dimanche soir au Sénat, devrait permettre la réouverture rapide de l’ensemble des services fédéraux. Il mettrait un terme à la plus longue paralysie gouvernementale de l’histoire des États-Unis, qui a entraîné des perturbations importantes dans des domaines clés comme l’aide alimentaire, le transport aérien et la publication de données économiques officielles. Trump a assuré que le texte bénéficiait du soutien d’un nombre suffisant de Démocrates pour être adopté rapidement.