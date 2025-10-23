L’administration Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre Rosneft et Lukoil, principaux exportateurs de pétrole russes, invoquant le manque de volonté de Moscou de mettre fin à la guerre en Ukraine. Cette décision, la plus marquante à ce jour pour restreindre les revenus pétroliers russes selon les analystes, pourrait s’intensifier en 2026, le président américain disposant d’une marge de manœuvre liée à un marché en surabondance anticipé. Malgré la surprise des marchés, les cours du brut américain ont brièvement bondi de 6% au-dessus des 60 dollars, avant de se stabiliser.

Les sanctions, qui entreront en vigueur le 21 novembre, visent d’abord à forcer la Russie à vendre son pétrole à un rabais plus important plutôt qu’à réduire ses exportations, afin d’éviter une flambée des prix. Selon plusieurs experts, la stratégie de Trump consiste à affaiblir les revenus du Kremlin tout en préservant le pouvoir d’achat des consommateurs américains. La tendance baissière du WTI, en recul de 14% depuis janvier, offre au président un contexte favorable pour agir sans risquer une envolée des prix à la pompe.

À moyen terme, Washington pourrait envisager de cibler directement les volumes exportés si l’excédent mondial se confirme, une mesure qui profiterait potentiellement aux producteurs de pétrole de schiste américains. Les réactions au sein du secteur restent partagées : certains saluent une action ferme face à la Russie, d’autres redoutent une pression accrue sur les marges. Rosneft et Lukoil, qui assurent ensemble plus de 5 millions de barils par jour, représentent plus de la moitié des exportations russes. L’impact des sanctions dépendra de leur application et des réactions de grands importateurs comme l’Inde, la Chine et la Turquie, principaux clients du pétrole russe.