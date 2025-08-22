Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait accorder un nouveau délai à ByteDance pour vendre les activités américaines de TikTok. Plusieurs acheteurs potentiels aux États-Unis se disent intéressés, mais aucun nom n’a été avancé par le président. La loi de 2024 prévoyait une interdiction au 19 janvier 2025, repoussée une première fois au 17 septembre par le nouveau chef d’État.

Lors d’une sortie publique, Trump a estimé qu’il fallait davantage de temps pour résoudre un dossier "complexe". Tout en affirmant être "fan de TikTok", il a minimisé les craintes liées à la sécurité nationale et à la protection des données, considérant que les inquiétudes étaient "largement exagérées".

La position du président marque un changement de ton, accentué par l’ouverture récente d’un compte officiel de son administration sur la plateforme. Ce virage intervient alors que plusieurs élus des deux partis continuent de dénoncer l’influence potentielle de Pékin via l’application. Trump a indiqué n’avoir pas encore abordé le sujet avec Xi Jinping, tout en promettant de le faire "au bon moment".