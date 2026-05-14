Trump éprouve sa diplomatie du business en Chine, les marchés apprécient

Les marchés européens sont orientés à la hausse à mi-séance, malgré des volumes réduits caractéristiques de ce jour férié. Francfort s'adjuge 1,3% devant Paris (+0,6%). Londres est plus en retrait (+0,2%) alors que ce jour de l'Ascension n'est pas férié outre-Manche.

La rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping va concentrer l'attention de la planète finance au cours des prochaines heures, d'autant que les deux superpuissances se livrent un bras de fer silencieux depuis plusieurs années.



Droits de douane, accès aux terres rares, souveraineté de Taïwan, lien avec l'Iran et la Russie... plusieurs épineux dossiers sont sur la table et attendent les deux dirigeants.



"Pouvons-nous bâtir ensemble un avenir radieux pour nos relations bilatérales, dans l'intérêt du bien-être de nos deux peuples et de l'avenir de l'humanité ? Ce sont là des questions cruciales pour l'histoire, pour le monde et pour les peuples", a indiqué M. Xi.



Une réponse que les marchés financiers attendent eux aussi avec impatience... Selon le dirigeant chinois, les deux parties ont "convenu d'oeuvrer pour l'établissement d'une relation bilatérale de stabilité stratégique constructive".



Donald Trump, grand adepte de la diplomatie du business, est d'ailleurs venu accompagné de quelques-uns de ses compatriotes milliardaires, à l'image de Jensen Huang, CEO de Nvidia, de Tim Cook, CEO d'Apple, ou encore d'Elon Musk, fantasque dirigeant (entre autres) de Tesla.



"Hier, nos équipes économiques et commerciales sont parvenues à des résultats globalement équilibrés et positifs. C'est une bonne nouvelle pour les peuples de nos deux pays et pour le monde", a indiqué M. Xi.



Le pétrole repart à la hausse



Si le déplacement du Républicain à Pékin relègue brièvement le conflit au Moyen-Orient au second plan de l'actualité, les marchés restent toujours très attentifs à l'évolution de la situation dans le Golfe. Les cours du pétrole sont d'ailleurs en hausse, d'environ 0,8%, avec un WTI à 102 USD et un Brent à 106,5 USD le baril.



Dans une note publiée mercredi, UBS mettait d'ailleurs en avant la dégradation continue des flux pétroliers autour du détroit d'Ormuz, sur fond de tensions géopolitiques croissantes et de perturbations des exportations iraniennes. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) évoque "un resserrement rapide des stocks mondiaux de pétrole".



Pour rappel, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 452,9 millions de barils lors de la semaine du 4 mai, signalant une baisse de 4,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente alors que les analystes tablaient sur un repli plus limité de 1,6 million de barils.



Selon les données d'UBS Evidence Lab, le nombre de pétroliers et méthaniers traversant le détroit a fortement reculé mardi, avec seulement un transporteur de gaz naturel liquéfié (GNL) et un transporteur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) recensés. La moyenne quotidienne des passages d'hydrocarbures en mai ressort à 2,6 navires, contre 3 en avril et près de 50 en février.



Toutefois, les sites de suivi du trafic maritime indiquent ce matin que 12 navires ont franchi le détroit au cours des 24 dernières heures, dont un superpétrolier chinois. Il n'est pas impossible que l'Iran ait laissé passer ce bâtiment de façon à s'attirer les faveurs de Pékin au moment de la rencontre avec Trump.



Les valeurs en mouvement



Sur le front des marchés, Stellantis mène la danse à Paris (+3,2%). Le titre profite de l'intérêt de constructeurs automobiles asiatiques pour le rachat de certains sites en Europe. BYD s'intéresserait notamment aux sites de Cassino et Mirafiori. STMicro et Société Générale complètent le podium du CAC avec des progressions respectives de 2,1% et 1,7%.



Ailleurs en Europe, Nokia (+10%) et Telefonica (+6%) sont en nette hausse après avoir confirmé leurs objectifs annuels. SES s'adjuge aussi 5%, notamment tiré par une analyse de BNP Paribas qui maintient sa note "surperformance" et relève son objectif de cours de 7,10 EUR à 8,5 EUR.



En revanche, Burberry lâche 5,5% alors que les ventes restent pénalisées par le conflit au Moyen-Orient. Les premiers signes de reprise du secteur sont toujours compromis par le conflit.



Enfin, Kongsberg D&A abandonne 2% après que la Malaisie a exprimé de fortes objections quant à la décision de la Norvège de révoquer les licences d'exportation d'un système de missiles de frappe navale pour les navires de combat.



Plusieurs statistiques au programme



Les intervenants ont pris connaissance ce matin d'une hausse de 1,2% du PIB au Royaume-Uni en mars, dépassant les attentes des analystes (0,7%).



Plusieurs statistiques macroéconomiques sont attendues outre-Atlantique dans l'après-midi avec les inscriptions au chômage (14h30), les ventes au détail (14h30), les prix à l'import et à l'export (14h30) et les stocks des entreprises (16h).



En attendant, l'euro reste stable face au billet vert et s'échange contre 1,17 USD.