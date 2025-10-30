Une bonne soixantaine de résultats de très grosses capitalisations mondiales dont Apple et Amazon, une réunion de la BCE, une rencontre physique entre Xi Jinping et Donald Trump et une tonne de PIB trimestriels européens. On peut dire qu'il y a de quoi être occupé lors de cette journée du 30 octobre.

Il y avait déjà de l'animation hier soir, avec la baisse de taux décidée par la banque centrale américaine, même si elle avait largement été fléchée. La Fed a voté une baisse d'un quart de point de son taux directeur, comme prévu, par dix voix sur douze. Stephen Miran a défendu une baisse d'un demi-point, ce qui en fait le chef des colombes (les banquiers centraux accommodants) et Jeffrey Schmid a voté pour un statu quo, ce qui le désigne comme patron des faucons (les banquiers centraux orthodoxes). Cerise sur le graphique en chandelier : la Fed a aussi annoncé la fin de son programme de resserrement quantitatif (QT), c’est-à-dire l’arrêt progressif de la réduction de la taille de son bilan. Pour ceux qui n'ont pas suivi : le QT, c’était cette technique de banquier central qui consiste à laisser les obligations arrivant à maturité s’évaporer sans les remplacer, histoire d’aspirer un peu de liquidité du système. En clair, c’est le coup de balai monétaire censé faire place nette après les orgies d’achats d’actifs post-pandémie (qui avaient elles-mêmes grossi les orgies d'achats post-crise des subprimes). Ce coup de balai va se terminer, histoire de rassurer des milieux financiers qui craignaient un assèchement des liquidités à un moment où le marché du travail souffre.

Contrairement à ce que j'écrivais hier, il y a quand même eu une petite surprise. Jerome Powell a insisté un peu plus lourdement que prévu sur le fait qu'une baisse de taux en décembre n'est pas acquise. Ça a fait poper le rendement de l'obligation US à 10 ans à 4,07% et ça a réduit les pronostics des traders sur un nouvel assouplissement en 2025. Cela reste le scénario privilégié du marché, mais il a pris un bon coup de rabot en passant de 90 à 70% de probabilité.

La réaction des actions aux déclarations de Powell a été négative hier soir à Wall Street, mais les indices ont retracé une partie de leurs pertes en fin de parcours. L'inarrêtable Nasdaq 100 a malgré tout enquillé une cinquième séance de hausse et signé un record en prenant 0,4%, bien aidé par le franchissement par Nvidia de la barre mythique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Pour donner une idée de ce que ça représente, le marché français dans son ensemble capitalise environ 3 200 milliards de dollars et la place de Londres un peu plus de 4 000 milliards de dollars.

Après la décision de la Fed, c'est le trio Microsoft, Alphabet et Meta qui est monté sous le feu des projecteurs avec ses résultats. Mention bien pour Alphabet, dont le titre bondissait hier hors séance, mais insuffisant pour Microsoft et Meta, à qui les investisseurs ont quelques trucs à reprocher. Pour synthétiser, rien qui ne remette en cause la grande histoire de l'IA, mais une confirmation que tout cela coûte très cher à amorcer.

Dans la foulée, Xi Jinping et Donald Trump sont entrés en scène. Les rencontres entre les deux hommes sont toujours bizarres et, il faut bien le dire, assez caricaturales. Trump multiplie les phrases chocs et les mimiques pendant que Xi parle peu et garde son masque imperturbable. Il n'y a pas eu d'énorme annonce, mais quelques avancées qui suffiront peut-être à alimenter le feuilleton optimiste du marché. A l’issue de la rencontre jugée "extraordinaire" par un des deux présidents (je vous laisse deviner lequel), Donald Trump a annoncé un accord commercial prévoyant notamment la réduction de moitié des droits de douane sur les produits chinois liés au fentanyl et la reprise des achats de soja par Pékin. La Chine s’engage de son côté à suspendre pendant un an les restrictions les plus dures sur les terres rares, tout en obtenant quelques concessions sur l'accès aux puces Nvidia, mais pas à la dernière génération. Tout cela est partiel, un peu flou et à l'image de la relation entre les Etats-Unis et la Chine : on promet beaucoup et on s'engage sur peu. Le locataire de la Maison Blanche peut se permettre de temporiser après avoir obtenu d'importantes rentrées douanières du Japon et de Corée du Sud.

Dans le reste de l'actualité, Donald Trump, toujours lui, a appelé à la reprise des essais nucléaires de l'armée américaine, après que la Russie a présenté quelques innovations en la matière. Les investisseurs attendent aussi une série de PIB européens et une décision de la BCE en début d'après-midi. La banque centrale, à l'inverse de la Fed, ne devrait pas faire évoluer ses taux, dans la mesure où ils sont proches de l'objectif, dans un environnement inflationniste moins mordant qu'aux Etats-Unis. Pour finir, il y aura encore beaucoup de résultats emblématiques aux Etats-Unis aujourd'hui, dont ceux d'Apple et Amazon.

Le rouge domine en Asie ce matin, notamment en Chine et en Australie. La Corée du Sud et le Japon parviennent à gagner un peu de terrain. Les premiers échanges européens pourraient être disparates entre indices, dans la mesure où les résultats de certaines entreprises peuvent peser lourd dans la balance à l'ouverture.

Le CAC 40 est stable à 8 200 points après quelques minutes de cotation. Le SMI perd 0,1% à 12 302 points. Le Bel 20 gagne 0,4% à 4993 points.

Plusieurs PIB européens sont attendus ce matin, dont ceux de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la zone euro. Puis la BCE se prononce sur ses taux à 14h15. Aux Etats-Unis, la publication des statistiques est toujours contrariée par le shutdown.

