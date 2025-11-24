Le président Donald Trump s’est entretenu lundi matin avec son homologue chinois Xi Jinping, dans le prolongement des engagements pris lors de leur rencontre bilatérale à Busan fin octobre. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, les deux dirigeants ont évoqué la mise en œuvre d’un allègement des droits de douane américains sur les produits chinois, tandis que Pékin a confirmé la suspension de nouvelles restrictions sur les exportations de terres rares. Ces mesures visent à désamorcer les tensions persistantes dans le cadre de la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales.

L’entretien a également abordé plusieurs dossiers géopolitiques majeurs. Concernant la guerre en Ukraine, Pékin a réitéré son soutien aux initiatives diplomatiques en faveur d’un cessez-le-feu, alors que Washington encourage Kyiv à accepter un accord avec Moscou avant Thanksgiving. Aucune précision n’a été donnée sur la position chinoise concernant les modalités d’un éventuel compromis, mais les deux parties ont souligné l’importance d’une solution pacifique. Sur la question de Taïwan, Xi Jinping a rappelé la revendication de souveraineté de la Chine sur l’île, une sensibilité que Trump a reconnu dans l’échange.

Selon la version officielle chinoise, le ton de l’appel a été marqué par une volonté d’apaisement. Donald Trump aurait qualifié son interlocuteur de "grand dirigeant", en dépit des différends persistants. Le ministère chinois a estimé que les relations bilatérales évoluaient depuis Busan dans une "trajectoire généralement stable et positive", malgré les désaccords structurels sur plusieurs fronts.