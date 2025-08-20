Donald Trump a appelé mercredi la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook à quitter ses fonctions, s’appuyant sur des accusations liées à des prêts immobiliers détenus dans le Michigan et en Géorgie. Une offensive qui illustre sa volonté d’accroître son emprise sur la banque centrale américaine.

À l’origine de l’affaire, Bill Pulte, directeur de la Federal Housing Finance Agency, reproche à Cook d’avoir déclaré deux résidences principales en même temps, bénéficiant ainsi de conditions de crédit préférentielles. Il a demandé l’ouverture d’une enquête à la procureure générale Pam Bondi. Le département de la Justice dit prendre ces allégations "très au sérieux", même si les taux appliqués à ces prêts de 2021 correspondaient aux moyennes du marché. Cook, première femme noire nommée au conseil de la Fed, n’a pas réagi publiquement.

Les démocrates dénoncent une attaque politique visant à fragiliser l’indépendance de l’institution. "Trump invente des mensonges flagrants pour écarter Lisa Cook et la remplacer par un loyaliste", accusent-ils. L’affaire survient alors que le président multiplie les pressions sur la Fed, exigeant des baisses rapides de taux et la démission de Jerome Powell, dont le mandat s’achève en mai. La bataille autour de Cook illustre ainsi les tensions croissantes entre la Maison-Blanche et la Fed, censée rester à l’écart des pressions politiques.