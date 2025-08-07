Le Président américain exige la démission de Lip-Bu Tan, actuel PDG d'Intel mettant en cause de récents investissements du dirigeant d'Intel dans des entreprises chinoises.

Le président américain Donald Trump a réclamé la démission immédiate de Lip-Bu Tan, PDG d’Intel, en raison de ses liens passés avec des entreprises chinoises, qualifiant sa position de "hautement conflictuelle". Cette déclaration intervient dans un contexte où Intel, déjà fragilisé par une réorganisation drastique et une perte de vitesse sur le marché des puces, est censé jouer un rôle clé dans la relocalisation de la production de semi-conducteurs aux États-Unis.

L'accusation fait suite à une enquête révélant que Tan, via ses fonds, aurait investi plus de 200 millions de dollars dans des entreprises chinoises, certaines potentiellement liées à l’armée. Bien qu’un proche ait affirmé que Tan s’était désengagé, les bases de données chinoises consultées par Reuters indiquent le contraire, renforçant les critiques du sénateur Tom Cotton et de la Maison-Blanche. En réponse, Intel assure son engagement en faveur de la sécurité nationale américaine et se dit prêt à répondre formellement aux demandes du Sénat.

Cette crise de gouvernance tombe mal pour Intel. La société a récemment annoncé la suppression de 75 000 postes et l’arrêt de projets d’usines dans le cadre d’un plan de redressement. Or, Intel bénéficie aussi de 20 milliards de dollars d’aides fédérales dans le cadre du CHIPS Act, ce qui accentue la pression politique. Déjà distancé par TSMC et Nvidia, le groupe risque de voir ses efforts de restructuration minés par ce nouvel épisode de tensions entre ambitions industrielles américaines et soupçons d’influence chinoise.