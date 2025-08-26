Trump Media & Technology Group et Crypto.com ont annoncé la création de Trump Media Group CRO Strategy, une société cotée au Nasdaq issue d’une fusion avec Yorkville Acquisition Corp. Cette nouvelle entité adoptera une stratégie de trésorerie centrée sur le jeton CRO de Crypto.com, sur le modèle de MicroStrategy qui a accumulé des bitcoins depuis 2020. L’annonce a dopé l’action Trump Media de 6,5% et le CRO de 29,6%, tandis que le titre Yorkville reculait de près 2%.

La fusion sera financée par 1 milliard de dollars en jetons Cronos, 200 millions de liquidités, 220 millions en bons de souscription et une ligne de crédit en actions de 5 milliards de dollars apportée par un affilié de Yorkville. Trump Media investira 105 millions de dollars en CRO pour son bilan, tandis que Crypto.com placera 50 millions dans ses actions ordinaires. Selon CoinMarketCap, cette stratégie vise à institutionnaliser l’usage des tokens natifs comme réserves de trésorerie, reflétant une tendance émergente dans la finance d’entreprise.

Ce projet s’ajoute à d’autres initiatives de l’écosystème Trump dans la finance numérique. Trump Media a déjà lancé la marque Truth.Fi pour développer des produits financiers et les détenteurs de tokens World Liberty Financial ont récemment voté pour libéraliser leurs échanges. Parallèlement, Canary Capital a déposé une demande d’ETF indexé sur le $TRUMP, un meme coin lié à l’image de l’ancien président. Le secteur des SPAC crypto connaît par ailleurs une forte accélération aux États-Unis, soutenue par un contexte réglementaire favorable. Mardi, 1789 Capital, société d’investissement cofondée par Omeed Malik et associant Donald Trump Jr., a également investi dans Polymarket, plateforme de marchés de prédiction.