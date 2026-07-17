Trump Media lance "Truth API", un accès payant et ultrarapide aux publications de Trump
Le groupe de médias de Donald Trump va commercialiser à partir du 1er août un flux de données réservé aux banques et aux sociétés de trading, pour leur proposer un accès "le plus rapide" aux messages des comptes les plus influents de Truth Social, et surtout à celui du Président des USA.
Baptisé "Truth API", le produit transmettra les publications des dix comptes les plus influents à une vitesse nettement supérieure à une notification push classique. L'objectif est d'attirer les sociétés "les plus impactées par le coût d'un retard d'information", notamment les firmes de trading algorithmique.
L'initiative marque la première incursion du groupe dans l'octroi de licences de données et ouvre une nouvelle source de revenus, alors que ses activités médiatiques sont à la peine. Les publications de Donald Trump sur Truth Social secouent régulièrement les marchés. Cette offre commerciale soulève de nombreuses questions en matière de conflit d'intérêts, même si la course à la vitesse de l'accès à l'information est déjà largement monétisée dans le monde de la finance.
Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) est une entreprise spécialisée dans les réseaux sociaux et les technologies. Son produit, Truth Social, est une plateforme de réseaux sociaux sur laquelle tout utilisateur peut créer du contenu, suivre d’autres utilisateurs et participer à un dialogue mondial ouvert. L’entreprise n’impose aucune restriction quant aux personnes qu’un utilisateur peut suivre. De plus, les utilisateurs peuvent être suivis par d'autres utilisateurs sans qu'une relation réciproque soit nécessaire, ce qui renforce la capacité de ses utilisateurs à toucher un large public. Ses produits et services comprennent Truth Social et Truth+. TMTG exploite une plateforme de streaming TV, Truth+, sur l'ensemble de la plateforme Truth Social : iOS, Android et le Web. Le service de streaming s'appuie sur le réseau de diffusion de contenu (CDN) sur mesure de TMTG, qui fonctionne via un centre de données. La technologie de streaming de TMTG s’appuie sur une infrastructure spécialement conçue, dotée de ses propres serveurs, routeurs et pile logicielle. La société se concentre également sur le lancement de Truth.Fi, une marque de services financiers et de FinTech.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.