Trump menace de reprendre les frappes contre l'Iran malgré l'avancée des négociations
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que le protocole d'accord en cours de négociation avec l'Iran n'était pas encore définitif et que les États-Unis pourraient reprendre leurs opérations militaires si les conditions de l'accord ne lui convenaient pas. Lors du sommet du G7 à Évian-les-Bains, il a affirmé que le mémorandum actuellement prévu devait encore faire ses preuves et a averti que Washington reviendrait aux bombardements si Téhéran ne respectait pas le comportement attendu par les États-Unis.
Le texte, dont la signature est annoncée pour vendredi à Genève, prolongerait de 60 jours le cessez-le-feu entre les deux pays et établirait un cadre pour de futures négociations sur le programme nucléaire iranien et d'autres questions stratégiques. Malgré les menaces de Donald Trump, plusieurs signes de détente sont apparus ces derniers jours. Trois pétroliers iraniens ont notamment franchi le blocus naval américain dans le détroit d'Ormuz, une première depuis deux mois, alimentant les espoirs d'un règlement diplomatique.
Les discussions sur l'Iran figurent parmi les principaux sujets du sommet du G7, aux côtés de la guerre en Ukraine. Le vice-président américain JD Vance a récemment reconnu que plusieurs points restaient à négocier, tout en estimant que Washington disposait d'une position favorable dans les échanges avec Téhéran. Les dirigeants du G7 doivent également consacrer une partie de leurs travaux à l'intelligence artificielle et à la souveraineté technologique, avec la participation de responsables d'OpenAI, Anthropic et Google DeepMind.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.