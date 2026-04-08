Trump menace de sanctions douanières les pays soutenant militairement l'Iran

Le président américain annonce des droits de douane de 50% contre les alliés militaires de Téhéran. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie mêlant pression économique et ouverture diplomatique.

Donald Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 50% sur l'ensemble des importations en provenance de tout pays fournissant des armes à l'Iran. Dans un message publié sur Truth Social, il a précisé que cette mesure serait appliquée immédiatement et sans aucune exemption, marquant une escalade dans l'usage des outils commerciaux à des fins géopolitiques.



Cette annonce intervient alors même que Washington et Téhéran viennent de conclure un cessez-le-feu de deux semaines après plusieurs semaines de conflit. Le président américain a évoqué des discussions "très productives" et affirmé que des avancées avaient été réalisées, notamment sur un possible abandon de l'enrichissement d'uranium par l'Iran et sur certains points d'un accord de paix.



Malgré cette ouverture diplomatique, la menace de sanctions commerciales massives illustre une stratégie de pression maximale. Les États-Unis combinent ainsi négociation et dissuasion économique pour tenter d'influencer les équilibres régionaux, tout en laissant entrevoir des discussions sur un allègement des sanctions et une normalisation progressive des relations commerciales.