Trump menace l'Iran de nouvelles frappes et accentue la pression pour un accord

Donald Trump a affirmé que les États-Unis mèneraient de nouvelles frappes contre l'Iran après les opérations réalisées la veille. Lors d'un discours à la Maison Blanche, le président américain a déclaré que Washington allait "frapper très durement" Téhéran tout en réitérant son appel à la signature d'un accord. Quelques heures auparavant, il avait accusé l'Iran de tarder à négocier et estimé que le pays devait désormais "payer le prix" de son attitude.

Le président a également soutenu que les capacités militaires iraniennes avaient été fortement affaiblies depuis le début des affrontements. Cette escalade verbale intervient après les frappes américaines menées mardi en réponse à la destruction d'un hélicoptère Apache américain, selon le Commandement central des États-Unis. L'Iran n'a pas revendiqué cet incident et les autorités iraniennes n'ont pas immédiatement réagi aux nouvelles déclarations de Donald Trump.



Les marchés financiers ont réagi à cette montée des tensions. Les prix du pétrole ont progressé, le brut américain approchant les 90 dollars le baril et le Brent dépassant les 92 dollars. Dans le même temps, les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé, les investisseurs s'inquiétant des conséquences d'un conflit prolongé au Moyen-Orient. Plusieurs analystes estiment que les cours du pétrole pourraient encore augmenter fortement si les hostilités se poursuivent.