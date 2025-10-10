Dans un long post sur Truth Social, Donald Trump annonce des tarifs douaniers sur les biens exportés depuis la Chine, une annonce faisant directement suite aux récentes restrictions chinoises sur les terres rares.

Les marchés mondiaux ont vacillé ce vendredi à la suite d’un message publié par Donald Trump sur son compte Truth Social. Dans un long post, le président américain s’est dit surpris par les récentes restrictions imposées par Pékin sur l’exportation des terres rares. Il a annoncé envisager "une augmentation massive des droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis". Cette déclaration a aussitôt entraîné un net repli des principaux indices boursiers mondiaux.

Le dirigeant républicain a également exprimé sa déception après avoir reçu une lettre détaillant les nouvelles mesures chinoises, soulignant que, depuis six mois, les relations entre Washington et Pékin étaient pourtant "excellentes". Donald Trump devrait préciser dans les prochains jours les sanctions envisagées, tout en laissant entendre que "d’autres contre-mesures sont également à l’étude".