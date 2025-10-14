Le président Donald Trump a menacé mardi d’imposer un embargo sur les importations d’huile de cuisson chinoise, en réaction à la décision de Pékin de suspendre ses achats de soja américain. Dans une publication sur Truth Social, il a dénoncé un "acte économiquement hostile" mettant en difficulté les agriculteurs américains, tout en affirmant que les États-Unis pouvaient "produire leur propre huile de cuisson" et n’avaient "pas besoin de l’acheter à la Chine". Ces déclarations s’inscrivent dans un climat de fortes tensions commerciales, marqué par la multiplication des mesures de rétorsion entre les deux premières économies mondiales.

Le boycott du soja américain par la Chine accentue la pression sur le secteur agricole américain, déjà fragilisé par la baisse des exportations et la volatilité des cours. Autrefois premier client des producteurs américains, Pékin s’est tourné vers l’Amérique du Sud pour ses approvisionnements. Dans plusieurs États agricoles, l’inquiétude monte. "Un bon rendement ne suffit plus si personne ne l’achète", a résumé Travis Hutchison, producteur dans le Maryland.

Ces nouvelles menaces interviennent alors que les relations sino-américaines se dégradent sur plusieurs fronts, notamment autour des terres rares et des surtaxes portuaires. Elles alimentent la nervosité des marchés, déjà ébranlés par les incertitudes liées à la politique commerciale de Washington. L’escalade verbale de Trump laisse planer le doute sur une reprise des négociations bilatérales à court terme, renforçant le risque d’un nouvel affrontement économique entre les deux puissances.