Après une courte période de détente sur la scène géopolitique mondiale, les tensions repartent de plus belle. Ce matin, le président américain annonce la fin de l'accord intérimaire avec l'Iran.

Alors que les cours du brut s’étaient stabilisés ces dernières semaines, la situation s'est brutalement tendue cette nuit dans le détroit d'Ormuz. Mercredi, le président du Parlement et négociateur en chef iranien a accusé les Etats-Unis d’avoir violé le protocole d’accord. Téhéran dénonce une accumulation de provocations occidentales et régionales comme l'annulation par l’administration Trump de l’autorisation provisoire qui permettrait à l'Iran de vendre son pétrole, des menaces de nouvelles frappes militaires par les Etats-Unis et des attaques israéliennes au Liban.



Le climat d'insurrection s'est cristallisé lors des obsèques de l'ancien dirigeant assassiné en Iran. Témoignant d'une vive révolte, la foule a brûlé des drapeaux américains et brandi des pancartes affichant "Kill Trump". Des manifestants ont également jeté des pierres contre un panneau publicitaire suspendu, qui représentait le président américain avec une cible sur la tête.

Quoi qu'il en soit, le point de rupture a été atteint ce matin. Donald Trump a officiellement acté la rupture de l'accord lors d'une allocution à Ankara. Cette prise de parole est survenue en amont du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), qui s'ouvre aujourd'hui dans la capitale turque.