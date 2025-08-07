Les Etats-Unis dévoilent leurs prévisions sur les recettes attendues des nouveaux tarifs douaniers : la Maison Blanche espère collecter pas moins de 50 milliards de dollars rien qu'en juillet.

Les États-Unis prévoient de collecter jusqu’à 50 milliards de dollars par mois grâce aux nouveaux droits de douane instaurés par Donald Trump, contre 30 milliards en juillet. Les surtaxes désormais en vigueur concernent des dizaines de pays, avec des taux allant de 10% à 50%, soit le niveau moyen le plus élevé depuis un siècle. Une taxe de 100% sur les semi-conducteurs et un tarif progressif sur les médicaments importés jusqu’à 250% ont également été annoncés.

Objectif affiché : forcer les industriels à relocaliser, notamment dans les secteurs sensibles comme les puces électroniques. Des exemptions sont envisagées pour les entreprises qui s’engagent à construire des usines aux États-Unis, sous supervision. Washington espère ainsi stimuler jusqu’à 1 000 milliards de dollars d’investissements industriels, dans le sillage du CHIPS Act de 2022 et d’accords déjà signés avec l’UE ou le Japon pour des tarifs réduits.

Alors que la trêve douanière avec la Chine expire le 12 août, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a jugé probable une prolongation de 90 jours. Mais les tensions restent vives, alors que la part américaine dans la production mondiale de semi-conducteurs est tombée à 12% contre 40% en 1990, accentuant la pression sur les chaînes d’approvisionnement technologiques mondiales.