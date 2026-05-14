Trump mise sur les patrons américains pour séduire Pékin

Près d'une heure trente après l'ouverture de Wall Street, les indices américains sont en hausse : le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq gagnent 0,5% chacun alors que Donald Trump mène une visite diplomatique sous haute surveillance en Chine.

Et si le business adoucissait les moeurs ? C'est l'hypothèse que Donald Trump va tenter de vérifier alors qu'il est arrivé la nuit dernière en Chine, accompagné d'une délégation d'entrepreneurs américains.



Alors que plusieurs dossiers épineux opposent Washington à Pékin (les droits de douane, l'accès aux terres rares, la souveraineté de Taïwan ou encore les liens que la Chine entretient avec Téhéran et Moscou), le locataire de la Maison-Blanche compte mettre à l'épreuve sa diplomatie du business. Dans ses valises, il emmène plusieurs figures de proue du capitalisme et de la finance américaine : Jensen Huang, CEO de Nvidia, Tim Cook, CEO d'Apple ou encore Elon Musk (Tesla, X, SpaceX...).



De quoi séduire la Chine ? "Ces entrepreneurs ont déclaré qu'ils accordaient une grande importance au marché chinois et qu'ils espéraient approfondir leurs activités commerciales et renforcer leur coopération avec la Chine", a d'ores et déjà fait savoir Pékin, via son agence de presse officielle, Xinhua.



Lors d'un banquet, Xi Jinping a aussi déclaré que les liens sino-américains constituaient la relation bilatérale la plus importante dans le monde actuel. "Nous devons faire en sorte de ne jamais la compromettre", a expliqué en substance le président chinois.



En marge de cette visite, les Etats-Unis ont fait savoir qu'une dizaine d'entreprises chinoises, dont Alibaba, Tencent, ByteDance et JD.com, avaient été autorisées à acheter les puces H200 de Nvidia. Toutefois aucune livraison n'a encore eu lieu, malgré le feu vert donné aussi à des distributeurs comme Lenovo et Foxconn, selon les informations obtenues par Reuters de plusieurs sources.



L'Iran relégué au second plan



La rencontre Trump-Xi relègue momentanément le dossier iranien au second plan. A ce titre, une légère détente est à noter dans le détroit d'Ormuz où 12 navires sont parvenus à se faufiler au cours des 24 dernières heures, rapportent les sites spécialisés dans le suivi du trafic maritime. Ce chiffre est à comparer avec la moyenne quotidienne des passages d'hydrocarbures en avril (3 navires) et mai (2,6 navires), selon le décompte réalisé par UBS.



Dans ce contexte, les cours de l'or noir sont en léger recul : le WTI cède ainsi 0,2%, et repasse sous les 101 USD le baril, une petite performance alors qu'on a appris hier que les stocks de pétrole aux Etats-Unis s'étaient contractés de 4,3 millions de barils la semaine dernière soit bien plus qu'anticipé (-1,6 million de barils). L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a d'ailleurs évoqué "un resserrement rapide des stocks mondiaux de pétrole".



Les valeurs en mouvement



A Wall Street, Cisco s'envole de près de 15% après avoir publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieures aux attentes, soutenus par une forte accélération des commandes d'infrastructures liées à l'intelligence artificielle.



Ford progresse de 8%, après un accord de licence avec le fabricant chinois de systèmes de stockage d'énergie Contemporary Amperex Technology.



Par ailleurs, Apple (-0,3%) a rejoint les critiques formulées par Google contre les mesures envisagées par la Commission européenne pour obliger le géant américain à ouvrir davantage ses services aux concurrents spécialisés dans l'intelligence artificielle.



De son côté, Broadcom (+4,1%) a engagé une procédure judiciaire contre les autorités européennes de la concurrence afin de contester des demandes de documents contenant des avis juridiques rédigés par ses avocats américains.



Des indicateurs sous surveillance



Du côté des indicateurs macro-économiques, le département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 211 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 4 mai, un chiffre en hausse de 12 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. Le nombre de nouveaux inscrits est supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.



Les ventes au détail ont augmenté de 0,5% entre mars et avril aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes, après une hausse de 1,6% le mois précédent. "L'une des grandes surprises de cette publication est que les ventes en stations-service n'ont que faiblement augmenté en avril (+1,7 MdUSD sur le mois). In fine, la hausse des prix à la pompe n'aura occasionné qu'environ 17 MdsUSD de dépenses supplémentaires dans les stations-service sur l'ensemble des mois de mars et d'avril", commente Bastien Drut, Responsable Stratégie et Analyse chez CPRAM.



Enfin, l'indice des prix à l'importation est ressorti à 1,9% en avril après une progression de 0,9% en mars. Il était attendu en hausse de 1%.



Sur le Forex, le billet vert grappille 0,2% face à la monnaie unique, autour des 0,855 euro.