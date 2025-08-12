Le président américain Donald Trump a désigné l'économiste E.J. Antoni comme nouveau commissaire du Bureau of Labor Statistics (BLS), dix jours après avoir évincé la précédente dirigeante, accusée sans preuve d'avoir manipulé les données de l'emploi à la suite d'un rapport jugé décevant.

Actuel chef économiste de la Heritage Foundation, influent think tank conservateur, Antoni s’est montré critique envers le BLS, dont les indicateurs mensuels sur l’emploi et l’inflation influencent directement les marchés financiers mondiaux. "Notre économie est en plein essor, et E.J. veillera à ce que les chiffres publiés soient HONNÊTES et PRÉCIS", a déclaré Trump sur Truth Social.

La Heritage Foundation est à l’origine du "Projet 2025" un document de 900 pages souvent considéré comme la feuille de route du mandat de Donald Trump. Ce projet vise, entre autres, à transformer l’administration fédérale.

Antoni doit encore obtenir la confirmation du Sénat, où les démocrates bloquent pour l’instant les nominations de Donald Trump. Certains économistes redoutent une remise en cause de l’indépendance statistique du BLS. "Sa nomination entraînera une forte demande pour des données alternatives produites par le secteur privé", estime Joe Brusuelas, de RSM US. Alex Jacquez, du Groundwork Collaborative, dénonce de son côté "une attaque claire contre l’analyse indépendante".

Au début du mois, Donald Trump avait limogé la commissaire du BLS Erika McEntarfer, nommée à ce poste par Joe Biden, estimant que les chiffres d’emplois étaient "truqués".

La qualité des données en question

Le BLS publie chaque mois des données d’emploi et d’inflation (CPI), essentielles pour les décideurs, notamment la Réserve fédérale, et pour l’ajustement annuel des retraites publiques.

Donald Trump s’appuie sur les révisions pour affirmer que les chiffres sont manipulés en sa défaveur. A plusieurs reprises, il a affirmé que les données d’emploi avaient été surestimées juste avant son élection (puis révisées ensuite), pour favoriser les démocrates. Ce qui est factuellement faux.

Les chiffres de l’emploi sont toujours révisés dans les deux mois après leur publication pour tenir compte des données collectées entre temps, ce qui permet d’affiner au fur et à mesure les estimations. Ajouté à cela une révision annuelle qui tient compte des données du recensement

Comme toujours avec Donald Trump, il a le mérite de mettre le doigt sur de vrais problèmes. Ici, la fiabilité des données économiques fédérales. Mais le sujet n’est pas tant la politisation du BLS (qu’il dénonce à tort pour lui-même politiser l’agence in fine), que la qualité des données en elles-mêmes.

Si les données sont moins fiables, c’est essentiellement pour deux raisons. D’abord, parce que les taux de réponse aux enquêtes ont chuté depuis la pandémie. Ensuite, à cause du manque de moyens de l’agence, dont les financements ont baissé de 20% depuis 2010 selon les calculs de Bloomberg.

Résultat, certaines données du panier de l’indice des prix à la consommation (CPI) ne sont plus collectées, contraignant l’agence à recourir massivement à des imputations, autrement dit à utiliser des chiffres relevés dans le même district ou d’autres districts. Cette année, 35% des items du CPI sont issus de ces estimations, contre trois fois moins auparavant.