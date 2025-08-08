Donald Trump vient de signer un décret présidentiel qui ouvre grand les portes du marché colossal des retraites américaines — environ 9 000 milliards de dollars d’actifs — aux cryptomonnaies, au capital-investissement et à toute une gamme d’actifs alternatifs, des opérations immobilières aux placements privés.

Un changement de cap historique



Pour comprendre l’ampleur du geste, il faut rappeler ce que sont ces 401(k) : des produits de capitalisation extrêmement populaires aux États-Unis, où plus de 90 millions de travailleurs investissent une partie de leur salaire brut avant impôts, souvent via des fonds indiciels ou obligataires. Jusqu’ici, l’horizon se limitait largement aux marchés boursiers traditionnels. La logique était simple : privilégier la liquidité, la simplicité et la sécurité réglementaire.

Demain, la donne pourrait changer. Le capital-investissement, l’immobilier non coté, et surtout les cryptomonnaies pourraient s’inviter dans ces portefeuilles. De quoi transformer ces placements jugés “sages” en terrains d’expérimentation financière — avec, à la clé, plus de risques… mais aussi potentiellement plus de rendement. Son décret ordonne aux agences fédérales de réexaminer et clarifier les règles pour permettre à ces produits alternatifs — longtemps réservés aux investisseurs institutionnels — d’intégrer les portefeuilles gérés professionnellement dans les 401k.



Trump ordonne à la secrétaire au Travail de travailler main dans la main avec le Trésor et les autres régulateurs pour que cette mutation se déroule sans heurts. Les agences devront publier de nouvelles lignes directrices, et chaque employeur restera libre d’ouvrir — ou non — cette nouvelle voie à ses salariés. Résultat : les économies de millions de travailleurs pourraient bientôt financer directement du bitcoin, des opérations de private equity ou encore des projets immobiliers haut rendement.

La promesse : diversification et rendement

Pour Trump, il s’agit de “mettre fin à l’exclusion” des épargnants américains vis-à-vis de ce qu’il décrit comme les véritables leviers de croissance à long terme. “La majorité des investisseurs n’ont jamais eu la possibilité de profiter des opportunités de diversification offertes par les actifs alternatifs”, écrit-il dans le décret, accusant le système actuel de les “releguer à des classes d’actifs dont les rendements manquent des bénéfices nets que les institutionnels obtiennent avec les alternatives”.

La mesure pourrait donner un second souffle au secteur du capital-investissement, en quête de nouvelles sources de financement, et ouvrir un canal inédit pour injecter les cryptomonnaies dans les retraites américaines — une étape supplémentaire dans la stratégie de l’administration Trump pour intégrer les jetons numériques au cœur du système financier. Et les enjeux sont colossaux : le marché des 401(k) pèse près de 9 000 milliards de dollars. Des géants comme BlackRock et Fidelity n’ont pas tardé à flairer l’opportunité, préparant déjà des produits hybrides mêlant private equity, crédit privé et exposition directe au bitcoin (BTC) ou à l’ether (ETH).

Mais aussi : des risques inédits pour les épargnants

Si la diversification est réelle, elle s’accompagne de contreparties : moindre liquidité, frais plus élevés, recours accru à l’effet de levier… sans oublier la volatilité des cryptomonnaies, dont l’histoire est jalonnée de cycles spectaculaires de hausses et de krachs. Les gestionnaires de fonds craignent aussi des litiges : l’évaluation et la revente d’actifs non cotés peuvent être complexes, et toute perte pourrait se transformer en bataille judiciaire.

C’est pour cela que Trump demande au Département du Travail — qui supervise les règles des plans de retraite — de publier des directives et de créer des safe harbors (zones de sécurité réglementaire) protégeant les gestionnaires contre certains risques juridiques. Une manière d’encourager la prise de risque sans changer la loi, mais en influençant la façon dont les tribunaux interprètent les règles.

Un aboutissement après des années de lobbying



Ce décret est l’issue d’une campagne intense menée par les géants du capital-investissement et leurs alliés à Washington. Depuis plusieurs années, Blackstone, Apollo, KKR, BlackRock ou Partners Group plaident pour un accès direct aux 401k, estimant que l’épargne des travailleurs américains est trop concentrée sur un petit noyau d’actions cotées et de fonds obligataires.

L’administration Biden avait au contraire tenté de freiner ces incursions, invoquant la protection des épargnants. Mais Trump, soutenu par une grande partie de l’industrie crypto et du private equity — dont plusieurs dirigeants sont aussi parmi ses plus généreux contributeurs —, a choisi d’ouvrir les vannes.

Un alignement d’intérêts politique et financier



La décision n’est pas seulement économique. Depuis son retour à la Maison Blanche, Trump a multiplié les gestes en faveur des cryptomonnaies : suppression de restrictions, abandon de procédures réglementaires, assouplissement des règles bancaires. Les crypto-actifs ont d’ailleurs explosé depuis le début de l’année, et la famille Trump elle-même détient désormais des participations importantes dans des sociétés liées aux actifs digitaux.

Un pari sur l’avenir — et sur la tolérance au risque des Américains



Pour les partisans de la mesure, cette réforme représente une démocratisation de l’investissement dans les alternatives, jusqu’ici chasse gardée des fonds souverains et des grandes dotations universitaires. Pour ses détracteurs, elle revient à exposer l’épargne-retraite des classes moyennes aux soubresauts d’actifs complexes, coûteux et parfois opaques.

Reste à voir si les gestionnaires de 401k suivront. Beaucoup avaient déjà résisté à une initiative similaire dans les derniers mois du premier mandat Trump, craignant les conséquences financières et juridiques. Cette fois-ci, les safe harbors pourraient les convaincre.

L’Amérique de Trump mise sur un nouveau cocktail : innovation financière, capital privé et crypto. Reste à savoir si ce mélange fera gonfler les retraites… ou exploser les portefeuilles.