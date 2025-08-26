Si Jerome Powell espérait qu'ouvrir la porte à une baisse de taux suffirait à faire retomber la pression exercée par la Maison Blanche, c'est manqué. Donald Trump a ordonné hier la révocation de la gouverneure Lisa Cook. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le président américain dit avoir un "motif suffisant" pour la démettre de ses fonctions.

Lorsque Lisa Cook était universitaire, elle a acquis deux propriétés en 2021 -- l'une en Géorgie et l'autre dans le Michigan. Les documents hypothécaires pour les deux indiquaient qu'il s'agissait de sa résidence principale, une déclaration permettant généralement d'obtenir un taux d'intérêt plus avantageux.

Le président américain avait appelé la semaine dernière Lisa Cook à démissionner après que le directeur de l'agence fédérale du financement immobilier (FHFA), William Pulte, a formulé ces accusations. Pulte a demandé à l'Attorney General (ministre de la Justice), Pam Bondi, d'ouvrir une enquête.

Lisa Cook n'a pas encore fourni d'explications à ce sujet, même si elle a déclaré la semaine dernière qu'elle « réunissait les informations exactes pour répondre à toutes les questions légitimes et fournir les faits ».

Faire mijoter Cook

La première question que pose l’annonce de Donald Trump, c’est la base juridique de sa décision. A-t-il le pouvoir de révoquer un gouverneur de la Fed en poste ?

Selon le Federal Reserve Act : "Chaque membre exerce ses fonctions pour un mandat de quatorze ans à compter de l'expiration du mandat de son prédécesseur, sauf s'il est révoqué plus tôt pour cause par le Président".

La révocation "pour cause" est généralement comprise comme signifiant une faute grave, une incompétence ou un acte répréhensible. Mais jusqu’ici aucun président n’a tenté de révoquer un gouverneur de la Fed, il n’y a donc pas vraiment de jurisprudence sur le sujet.

Selon Peter Conti-Brown, spécialiste de l'histoire de la Fed à l'Université de Pennsylvanie, le pouvoir de révocation « pour cause » du président concerne la conduite professionnelle du banquier central, et non des actes antérieurs à sa nomination ou des faits relevant de sa vie privée, sans lien avec ses fonctions.

Lisa Cook, de son côté, a publié un communiqué affirmant qu'elle ne démissionnerait pas et continuerait à exercer ses fonctions : "Le président Trump a prétendu me révoquer 'pour cause' alors qu'aucune cause n'existe au regard de la loi, et il n'a aucune autorité pour le faire". Nommé par le président Biden en 2022, son mandat court jusqu’en 2038.

Désormais, il faut s’attendre à une bataille juridique qui in fine pourrait aboutir devant la Cour suprême. Plus tôt cette année, les juges de la Cour suprême avaient rendu un avis sur la révocation de responsables d’agences indépendantes, dans lequel ils avaient indiqué que "la Réserve fédérale est une entité quasi-privée au statut unique".

Pousser son avantage

Depuis le début du second mandat, l’administration Trump n’hésite pas à prendre des décisions juridiquement contestables, qui sont ensuite attaquées en justice, pour in fine porter l’affaire devant la Cour suprême. Le tout en espérant que celle-ci, à majorité conservatrice, acte un élargissement des prérogatives du président.

Si l’issue juridique de la révocation de Lisa Cook est incertaine, il y a en tout cas une très claire volonté politique d’exercer un plus grand contrôle sur la Fed.

Aujourd’hui, trois des sept gouverneurs de la Fed ont été nommés par Trump : Michelle Bowman et Christopher Waller durant le premier mandat, puis Stephen Miran plus tôt ce mois-ci, après la démission surprise d’Adriana Kugler.

Stephen Miran qui, dans un texte publié l’an dernier, plaidait pour un renforcement du contrôle présidentiel sur le Conseil des gouverneurs. Il proposait notamment que le président puisse limoger un gouverneur sans motif particulier.

La démission de Cook (ou sa révocation) permettrait au président Trump d’avoir 4 gouverneurs sur 7 proches de ses positions. Mais ce sont au total 12 personnes qui votent lors de chaque réunion (7 gouverneurs et 5 présidents de Fed régionales). Les voix de 4 gouverneurs ne suffisent donc pas.

Ce que montre l’annonce de la révocation de Lisa Cook par Donald Trump, c’est qu’il n’a pas l’intention de relâcher la pression sur la Fed. La situation est bien résumée par Tim Mahedy, ancien conseiller de la Fed de San Francisco, cité par le Wall Street Journal. Pour lui, l’administration Trump fonctionne selon "des règles de cour d’école", où "vous donnez votre argent pour le déjeuner, et ils reviennent pour votre sac à dos".