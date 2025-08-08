Donald Trump tient enfin ses propres échéances. Il avait promis de nommer cette semaine un nouveau gouverneur à la Fed : hier, il a annoncé son choix, son conseiller Stephen Miran. Une nomination temporaire qui lui laisse toutes les options ouvertes pour la succession de Jerome Powell.

Donald Trump a annoncé jeudi la nomination de Stephen Miran, actuel président du Comité des conseillers économiques de la Maison Blanche, pour occuper temporairement le siège laissé vacant à la Réserve fédérale (Fed) après la démission surprise, le 1er août, d’Adriana Kugler. Le mandat de cette dernière devait expirer le 31 janvier 2026. La nomination de Stephen Miran, qui doit encore être confirmée par le Sénat, ne couvrirait donc que les derniers mois de cette période.

Un schéma qui permet à Donald Trump de garder la main. A la fois sur le choix de la personne qui occupera le siège de gouverneur vacant après janvier 2026, mais aussi sur celle du prochain président de la Fed (à partir de mai 2026). Sachant que le successeur de Jerome Powell peut être soit ce nouveau gouverneur, soit un gouverneur déjà en place. Dans ce deuxième cas, c’est Christopher Waller qui semble être le mieux placé. En attendant, les candidats continueront à faire campagne et à tout faire pour s’attirer les bonnes grâces du président.

D’ici à fin janvier 2026, Stephen Miran ne participera qu’à quatre réunions de politique monétaire. Mais pour Donald Trump ce sera un soutien supplémentaire en faveur d’une politique monétaire plus accommodante, alors que ce dernier réclame depuis des mois des baisses de taux.

L’homme du président

Figure connue pour ses positions critiques à l’égard de la Fed, Stephen Miran a plaidé, dans un article publié l’an dernier par le Manhattan Institute, pour un renforcement du contrôle présidentiel sur le conseil des gouverneurs. Il propose notamment que le président puisse limoger un gouverneur sans motif particulier.

Dans ce même texte, il souhaite également mettre fin aux passages fréquents entre l’exécutif et la banque centrale : "court-circuiter la porte tournante entre la Fed et le pouvoir exécutif est essentiel pour réduire les incitations des responsables à agir dans l’intérêt politique à court terme du président". Pour éviter ce "pantouflage", il conseille d’imposer un délai de 4 ans entre la fin d’un mandat à la Fed et un poste au sein de l’exécutif.

Pourtant, il sera sans doute le porte-parole de Donald Trump au sein du FOMC (le comité de politique monétaire de la Fed), lui qui l’accompagne depuis son premier mandat. Au-delà de la gouvernance, Stephen Miran semble aussi avoir changé de position sur la trajectoire de la politique monétaire.

En effet, il devrait dans les prochaines semaines pousser pour davantage de baisses de taux. A rebours de la position qu’il tenait lui-même il y a un an. Lorsque la Fed a entamé son cycle de baisse de taux, en septembre 2024, il estimait que cette décision était "la plus grave erreur de politique monétaire depuis 2021" et que "les motivations politiques y sont pour beaucoup". Comprenez : aider les démocrates à quelques semaines de l’élection présidentielle.

Sur le fond, il jugeait l’inflation encore trop élevée pour assouplir la politique monétaire. Difficile donc de comprendre sa position actuelle, alors que l’inflation est toujours supérieure à l’objectif de la Fed. Celle-ci est même orientée à la hausse, alors que l’impact des droits de douane commence à se faire sentir.

Aujourd’hui, Miran considère que le contexte n’est plus le même qu’il y a un an. Pour lui, les réformes de Donald Trump (notamment la dérégulation) vont aider à améliorer l’offre, ce qui in fine amènera de la désinflation.

En principe, toutes les nominations à la Fed nécessitent la confirmation du Sénat, un processus qui comprend une audition devant la commission bancaire, un vote de celle-ci et une série d'autres scrutins en séance plénière.

Mais les démocrates du Sénat ont ralenti le rythme d'approbation des nominations de Donald Trump et les sénateurs sont actuellement en vacances d'été jusqu'au 2 septembre. Il est donc peu probable que sa nomination soit confirmée d’ici à la prochaine réunion qui se tiendra du 16 au 17 septembre.