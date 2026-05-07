Trump prépare une délégation de grands groupes américains pour son déplacement en Chine
L'administration de Donald Trump prépare une importante délégation de dirigeants d'entreprises américaines pour accompagner le président lors de son déplacement en Chine prévu la semaine prochaine. Selon plusieurs informations de presse, des groupes comme Nvidia, Apple, ExxonMobil, Boeing, Qualcomm, Blackstone, Citigroup et Visa figureraient parmi les sociétés invitées. Une source proche du dossier a confirmé que la directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, avait bien reçu une invitation, tandis que Qualcomm a également confirmé sa participation potentielle.
Cette initiative intervient alors que les spéculations se multiplient autour de possibles accords économiques entre Washington et Pékin à l'occasion de la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Ni la Maison Blanche ni plusieurs entreprises concernées, dont Nvidia, Apple, Visa et Citigroup, n'ont commenté ces informations. Boeing et Blackstone ont également refusé de s'exprimer publiquement sur le sujet.
Le secteur aéronautique pourrait occuper une place centrale dans les discussions. Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, avait indiqué en avril compter sur le soutien de l'administration américaine pour débloquer une importante commande chinoise attendue depuis plusieurs années. Selon des sources du secteur, les discussions portent sur un accord potentiel incluant jusqu'à 500 appareils 737 MAX ainsi que plusieurs dizaines d'avions long-courriers. Une telle commande constituerait la première opération majeure de la Chine auprès de Boeing depuis 2017 et représenterait un signal symbolique fort dans les relations économiques entre les deux pays.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.