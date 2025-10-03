Le président américain Donald Trump envisage une réduction majeure des tarifs douaniers pour les constructeurs produisant aux États-Unis. Selon le sénateur républicain Bernie Moreno, Ford, Toyota, Honda, Tesla et General Motors pourraient être exemptés des droits actuels en raison de leur fort contenu domestique. Le message adressé par la Maison Blanche aux industriels étrangers serait clair : seuls les véhicules assemblés sur le sol américain bénéficieraient de ces avantages.

Depuis juin, une compensation tarifaire de 3,75% du prix de vente conseillé s’applique aux véhicules assemblés aux États-Unis, avec une réduction prévue à 2,5% en avril 2026. Mais l’administration Trump réfléchirait désormais à prolonger ce taux initial pendant cinq ans et à l’étendre à la production de moteurs locale, offrant ainsi un levier supplémentaire pour inciter à la relocalisation industrielle. Cette approche renforcerait le différentiel entre producteurs implantés aux États-Unis et importateurs.

La Maison Blanche n’a pas confirmé officiellement le projet, se contentant d’évoquer une stratégie "nuancée et multi-facette" visant à consolider la production automobile et de pièces détachées. Si elle se concrétise, cette politique constituerait un nouveau pilier du programme de réindustrialisation, après la suppression des crédits d’impôt fédéraux sur les véhicules électriques. Les constructeurs étrangers implantant leurs chaînes d’assemblage ou usines de moteurs sur le territoire américain pourraient en tirer profit, renforçant ainsi le lien entre protection commerciale et relance industrielle.