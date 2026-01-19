Trump prêt à rétablir des droits de douane en cas de revers judiciaire

L'administration Trump envisage de réinstaurer immédiatement des droits de douane si la Cour suprême invalide les mesures tarifaires adoptées dans le cadre d'une loi d'urgence, rapporte le New York Times. Selon Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, de nouveaux prélèvements seraient mis en place "dès le lendemain" d'une décision défavorable afin de maintenir la politique commerciale de l'exécutif.



Le litige concerne un ensemble de droits de douane désormais contestés sur le plan juridique. La Cour suprême pourrait se prononcer sur ce dossier dès mardi. L'issue du recours pourrait constituer un précédent significatif quant à l'étendue des pouvoirs du président, notamment en matière de commerce international.



Cette affaire intervient dans un contexte de durcissement des positions commerciales américaines depuis la réélection de Trump en janvier 2025. Une décision de la Cour limitant l'action présidentielle pourrait remettre en cause d'autres mesures exécutives. L'administration n'a pas encore commenté officiellement ces informations, révélées à la veille d'un possible jugement.