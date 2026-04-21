Trump prolonge la trêve avec l'Iran sur fond de divisions internes

Le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, invoquant une situation politique interne jugée "gravement fracturée" à Téhéran. Initialement prévue pour s'achever mercredi, la trêve est maintenue jusqu'à ce que les autorités iraniennes parviennent à formuler une position commune. Cette décision marque un changement de cap notable dans la stratégie américaine vis-à-vis du conflit en cours impliquant également Israël. Washington conditionne désormais toute évolution à une initiative unifiée de la part de l'Iran.



Donald Trump a précisé que cette prolongation faisait suite à une demande des autorités pakistanaises, notamment du maréchal Asim Munir et du Premier ministre Shehbaz Sharif. Il a indiqué avoir ordonné à l'armée américaine de conserver le blocus tout en restant pleinement opérationnelle. Le cessez-le-feu restera en vigueur jusqu'à la présentation d'une proposition iranienne et à la conclusion des discussions, quelle qu'en soit l'issue. Cette position souligne une attente de clarification politique à Téhéran avant toute reprise des hostilités ou avancée diplomatique.