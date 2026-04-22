Trump prolonge la trêve, Wall Street remet les gaz

Les marchés américains ont rebondi mercredi, soutenus par la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran et par une nouvelle vague de résultats d'entreprises bien accueillis. Le S&P 500 a progressé de 1,05% à 7137,9 points, le Nasdaq 100 a gagné 1,73% à 26 937,3 points, tandis que le Dow Jones a avancé de 0,69% à 49 490,0 points.

Wall Street a effacé son repli de la veille après que Donald Trump a annoncé une prolongation indéfinie de la trêve avec l'Iran, revenant sur ses menaces d'escalade imminente de la veille. Le marché y a vu un signal d'accalmie, même si le soulagement reste mesuré. Téhéran a continué de souffler le chaud et le froid, entre saisies de navires commerciaux et déclarations fermes sur l'impossibilité de rouvrir pleinement le détroit d'Ormuz dans les conditions actuelles. Dans le même temps, le Washington Post rapporte que le déminage complet de la zone pourrait prendre plusieurs mois.



Le rebond a toutefois pris une forme large. Les indices ont été tirés par la technologie, mais le Russell 2000 et le S&P 500 équipondéré ont eux aussi progressé, signe que le mouvement ne s'est pas limité aux seuls mastodontes.



Du côté des entreprises, GE Vernova s'est envolée de près de 13%, signant la meilleure performance du S&P 500, après avoir dépassé les attentes au premier trimestre et relevé ses prévisions annuelles, portée par la demande liée aux centres de données et aux besoins en électricité.

Boeing a de son côté gagné environ 5% après avoir publié une perte et une consommation de trésorerie meilleures qu'attendues, tout en affichant son plus haut niveau de livraisons au premier trimestre depuis 2019.



La séance a aussi été marquée par une forte baisse de Fair Isaac, qui a chuté d'environ 8%, plus forte baisse du S&P 500. Le marché a mal accueilli la décision de Fannie Mae et Freddie Mac d'accepter aussi VantageScore 4.0, puis FICO 10T, dans le crédit hypothécaire, ce qui remet en cause la position dominante historique du groupe sur ce marché.



Les investisseurs sont désormais rivés sur les résultats publiés après la clôture, avec en tête d'affiche IBM et surtout Tesla, premier grand test de la semaine pour les géants technologiques.