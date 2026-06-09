Trump promet une riposte après la destruction d'un hélicoptère américain près du détroit d'Ormuz
Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient répondre après avoir accusé l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère Apache américain en mission de patrouille au-dessus du détroit d'Ormuz. Dans un message publié sur Truth Social, le président a indiqué que les deux pilotes avaient été secourus sans blessure mais a estimé qu'une réaction américaine était nécessaire. Il n'a toutefois donné aucun détail sur la nature des mesures envisagées.
Publié le 09/06/2026 à 20:30
Le Commandement central américain a confirmé qu'un hélicoptère AH-64 Apache s'était écrasé près des côtes d'Oman, sans attribuer initialement l'incident à l'Iran et en précisant qu'une enquête était en cours. Téhéran n'a pas revendiqué la destruction de l'appareil, mais plusieurs responsables iraniens ont réagi aux accusations américaines. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a notamment averti que l'Iran privilégiait la diplomatie tout en se disant prêt à répondre à toute rupture des engagements pris par ses interlocuteurs.
Après une remontée des tensions entre Washington et Téhéran, les indices américains décrochent en séance.