Trump promet une riposte après la destruction d'un hélicoptère américain près du détroit d'Ormuz

Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient répondre après avoir accusé l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère Apache américain en mission de patrouille au-dessus du détroit d'Ormuz. Dans un message publié sur Truth Social, le président a indiqué que les deux pilotes avaient été secourus sans blessure mais a estimé qu'une réaction américaine était nécessaire. Il n'a toutefois donné aucun détail sur la nature des mesures envisagées.

Cette déclaration intervient alors que Trump assurait encore quelques heures auparavant qu'un accord avec Téhéran pourrait être conclu rapidement. Selon lui, les discussions seraient entrées dans leur phase finale et pourraient déboucher sur un accord destiné à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire tout en garantissant la réouverture complète du détroit d'Ormuz. Le président avait même évoqué la possibilité d'une signature dans les jours à venir, malgré plusieurs annonces similaires restées sans suite depuis le début du conflit.



Le Commandement central américain a confirmé qu'un hélicoptère AH-64 Apache s'était écrasé près des côtes d'Oman, sans attribuer initialement l'incident à l'Iran et en précisant qu'une enquête était en cours. Téhéran n'a pas revendiqué la destruction de l'appareil, mais plusieurs responsables iraniens ont réagi aux accusations américaines. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a notamment averti que l'Iran privilégiait la diplomatie tout en se disant prêt à répondre à toute rupture des engagements pris par ses interlocuteurs.



Après une remontée des tensions entre Washington et Téhéran, les indices américains décrochent en séance.