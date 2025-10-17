Donald Trump a qualifié d’"intéressante" l’idée d’un tunnel sous-marin reliant la Russie à l’Alaska, proposée publiquement par un représentant du Kremlin à destination d’Elon Musk. Ce projet ambitieux, traversant le détroit de Béring sur environ 113 km, viserait à symboliser une unité entre les deux pays à travers une infrastructure de grande envergure. Le tunnel, baptisé "Putin-Trump" par ses promoteurs, serait en partie financé par la Russie, avec un coût estimé entre 8 et 65 milliards de dollars selon la technologie utilisée. Elon Musk, dont l’entreprise The Boring Company serait pressentie pour réaliser les travaux, n’a pas réagi publiquement.

Le projet soulève de nombreuses interrogations, tant sur le plan technique que diplomatique. Le détroit de Béring présente des conditions extrêmes – températures polaires, forte sismicité, absence d’infrastructures – pour lesquelles The Boring Company n’a aucune expérience avérée. L’entreprise fait également face à des critiques récurrentes aux États-Unis, notamment pour des manquements environnementaux. Pendant ce temps, Musk continue de susciter la controverse en raison de ses liens économiques et personnels avec des figures proches du Kremlin et de Pékin.

Sur le plan géopolitique, la proposition russe intervient alors que Donald Trump et Vladimir Poutine ont relancé un dialogue bilatéral autour du conflit en Ukraine. Une rencontre entre diplomates américains et russes est prévue la semaine prochaine, en prélude à un sommet à Budapest. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son mécontentement face à l’intérêt affiché par Trump pour un projet jugé provocateur dans le contexte actuel. Le tunnel, encore hypothétique, apparaît ainsi comme un nouvel élément de tension dans un paysage diplomatique déjà complexe.