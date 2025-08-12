Donald Trump a vivement attaqué mardi le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, l’accusant de sous-estimer les effets positifs de sa politique tarifaire et allant jusqu’à mettre en cause sa légitimité à la tête de la banque. Selon lui, ce sont les entreprises et gouvernements étrangers, et non les consommateurs américains, qui supportent l’essentiel du coût des droits de douane.

L’ancien président réagissait à une analyse menée par l’équipe de l’économiste en chef Jan Hatzius, estimant que les ménages américains avaient absorbé 22% du coût des tarifs jusqu’en juin, un chiffre qui pourrait grimper à 67% si les hausses se poursuivent. Des conclusions jugées erronées par Trump, qui a ironisé sur les activités de DJ de Solomon. Goldman Sachs et la Maison Blanche se sont abstenus de tout commentaire.

Depuis février, les nouvelles taxes sur les importations mexicaines, canadiennes et chinoises ont touché directement 333 entreprises, pour un coût total estimé entre 13,6 et 15,2 milliards de dollars sur l’année. Solomon rejoint ainsi la liste des dirigeants ciblés par Trump, déjà critique envers Tim Cook (Apple) et Lip Bu-Tan (Intel) pour leurs liens ou leur production hors des États-Unis.