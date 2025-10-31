A la veille de l'audition du vice-amiral Richard Correll pour prendre la tête des forces nucléaires américaines (STRATCOM), Donald Trump a déclaré vouloir relancer des tests liés à l'arsenal nucléaire afin de ne pas "laisser les Etats-Unis derrière la Russie et la Chine". Cette annonce, faite sur les réseaux sociaux, a immédiatement semé le doute dans la capitale américaine et à l'international.

Des interrogations au Sénat

Lors de son audition, Correll s’est retrouvé au centre des questions. Les sénateurs ont voulu savoir si le président évoquait de simples tests de lancement ou une reprise des essais explosifs, qui faisaient l’objet d’un moratoire depuis 33 ans. Le vice-amiral est resté prudent, affirmant qu’il conseillerait la stratégie nucléaire sans confirmer l’intention exacte du président.

Une menace qui inquiète le monde

Des spécialistes et organisations de sécurité estiment qu'une reprise des essais explosifs pourrait relancer une course mondiale aux armements et affaiblir la stabilité nucléaire. Jusqu'ici, les Etats-Unis vérifient leur arsenal grâce à des simulations avancées, évitant les dangers diplomatique et environnementaux des explosions réelles.

Certains analystes pensent que Trump cherche surtout à envoyer un message de puissance à la Russie et à la Chine. Cependant, ces deux pays ont déjà averti qu’ils réagiraient en conséquence. Pékin a annoncé augmenter considérablement ses stocks d’armes nucléaires et un porte-parole du Kremlin a déclaré que “si un pays testait une arme nucléaire, Moscou ferait de même”.

Au niveau national, des élus du Nevada, où les anciens sites d’essais existent encore, promettent de s’opposer à toute reprise de tests sur leur territoire.

Article rédigé par Clotilde Roubaud