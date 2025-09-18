L’administration Trump a demandé jeudi à la Cour suprême d’autoriser la révocation de Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Cette requête vise à lever les décisions judiciaires qui empêchent, pour l’instant, le président américain de la démettre de ses fonctions. Cook a participé cette semaine à la réunion du FOMC, qui a décidé de réduire d’un quart de point le principal taux directeur.

Donald Trump avait déjà tenté de l’évincer le 25 août, invoquant des accusations de fraude hypothécaire. L’intéressée conteste ces allégations et avait obtenu d’un juge fédéral de Washington, le 9 septembre, une interdiction provisoire de révocation. Lundi, une cour d’appel a confirmé cette décision, permettant à Cook de siéger. L’administration affirme qu’elle a fourni des déclarations contradictoires dans deux prêts immobiliers, concernant ses résidences principales dans le Michigan et en Géorgie, ce qui constituerait une "conduite trompeuse et potentiellement criminelle".

Si la Cour suprême donnait raison à la Maison-Blanche, Donald Trump pourrait nommer quatre des sept gouverneurs de la Fed, renforçant son emprise sur l’institution. Mardi, le Sénat a déjà validé de justesse la nomination de Stephen Miran, conseiller économique de la Maison-Blanche, en remplacement d’Adriana Kugler, partie en août. Cette bataille judiciaire intervient dans un climat politique tendu autour de l’indépendance de la banque centrale et de ses choix monétaires.