L’administration Trump a conclu un accord avec AstraZeneca visant à abaisser les prix des médicaments vendus aux États-Unis, selon MSNBC. L’annonce officielle doit être faite à la Maison Blanche en présence de Donald Trump et du directeur général du groupe, Pascal Soriot. Cet accord prolonge celui signé fin septembre avec Pfizer, qui prévoit la vente de médicaments à prix réduits aux patients de Medicaid via la plateforme gouvernementale TrumpRx.gov, actuellement en phase de lancement.

AstraZeneca s’engagerait à appliquer aux patients américains de Medicaid le tarif le plus bas pratiqué dans les autres pays développés, selon le principe de “prix de la nation la plus favorisée” promu par Trump. Il n’est pas encore précisé si le groupe bénéficiera, comme Pfizer, d’une exemption temporaire des droits de douane. Le laboratoire britannique a rappelé vendredi son intention d’investir 50 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2030, confirmant ainsi sa volonté d’ancrer sa production sur le sol américain.

Depuis plusieurs mois, Donald Trump fait pression sur l’industrie pharmaceutique pour faire baisser les prix et relocaliser la production. Face à la lenteur des négociations, la Maison Blanche a menacé d’imposer jusqu’à 250% de taxes sur les importations de médicaments. Plusieurs laboratoires ont déjà répondu par de nouveaux investissements aux États-Unis, tandis que le président a annoncé son intention de conclure d’autres accords similaires dans les prochaines semaines.