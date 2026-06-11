Trump suspend des frappes contre l'Iran en évoquant un accord imminent
Donald Trump a annoncé l'annulation d'une nouvelle série de frappes militaires américaines contre l'Iran qui devait être menée dans la soirée, affirmant que les discussions avec Téhéran avaient franchi une étape décisive. Selon le président américain, les principes et les détails d'un accord ont été approuvés au plus haut niveau de la direction iranienne ainsi que par l'ensemble des parties concernées, même si aucun texte définitif n'a encore été signé.
Publié le 11/06/2026 à 20:08
L'annonce a été favorablement accueillie par les marchés financiers. Les indices boursiers américains ont progressé tandis que les prix du pétrole ont reculé, les investisseurs y voyant un signe potentiel d'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Donald Trump a affirmé que la date et le lieu de la signature de l'accord seraient communiqués prochainement, sans fournir davantage de précisions.