Cette décision constitue un revirement notable après les déclarations faites quelques heures plus tôt, lorsque Trump promettait de frapper l'Iran "très durement". Il a précisé que le blocus naval américain dans le golfe d'Oman resterait en place jusqu'à la conclusion officielle de l'accord. Le président a également indiqué que plusieurs pays de la région, dont Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et l'Égypte, avaient approuvé le processus en cours.

L'annonce a été favorablement accueillie par les marchés financiers. Les indices boursiers américains ont progressé tandis que les prix du pétrole ont reculé, les investisseurs y voyant un signe potentiel d'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Donald Trump a affirmé que la date et le lieu de la signature de l'accord seraient communiqués prochainement, sans fournir davantage de précisions.