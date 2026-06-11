Trump suspend des frappes contre l'Iran en évoquant un accord imminent

Donald Trump a annoncé l'annulation d'une nouvelle série de frappes militaires américaines contre l'Iran qui devait être menée dans la soirée, affirmant que les discussions avec Téhéran avaient franchi une étape décisive. Selon le président américain, les principes et les détails d'un accord ont été approuvés au plus haut niveau de la direction iranienne ainsi que par l'ensemble des parties concernées, même si aucun texte définitif n'a encore été signé.

Cette décision constitue un revirement notable après les déclarations faites quelques heures plus tôt, lorsque Trump promettait de frapper l'Iran "très durement". Il a précisé que le blocus naval américain dans le golfe d'Oman resterait en place jusqu'à la conclusion officielle de l'accord. Le président a également indiqué que plusieurs pays de la région, dont Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et l'Égypte, avaient approuvé le processus en cours.



L'annonce a été favorablement accueillie par les marchés financiers. Les indices boursiers américains ont progressé tandis que les prix du pétrole ont reculé, les investisseurs y voyant un signe potentiel d'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Donald Trump a affirmé que la date et le lieu de la signature de l'accord seraient communiqués prochainement, sans fournir davantage de précisions.