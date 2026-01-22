Trump temporise sur le Groenland, Wall Street reprend confiance

Les indices US poursuivent le rebond amorcé la veille. A mi-séance, le Dow Jones (+0,7%) devance le Nasdaq-100 (+0,6%) et le S&P500 (+0,5%).

Les marchés saluent la volte-face de Donald Trump au sujet du Groenland, une pirouette réalisée en mondovision devant les élites économiques du monde entier rassemblées à Davos (Suisse).



La tension est en effet retombée d'un cran après que le locataire de la Maison Blanche a évoqué un "accord-cadre" avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN autour du Groenland. Si les modalités de l'accord sont encore inconnues, cette ébauche de pourparlers a au moins eu le mérite d'éloigner les menaces d'annexion par les armes du Groenland ainsi que les projets de droits de douane sur les pays ne soutenant pas le projet expansionniste de Washington.



"Les détails sont en cours de négociation. Mais en substance, il s'agit d'un accès total. Il n'y a pas de limite, pas de délai", a déclaré Donald Trump aux équipes de Fox Business Network, depuis Davos.



Alors que les opérateurs reprennent leur souffle après cet épisode de tension, ils ont pu prendre connaissance des annonces de la Cour suprême des États-Unis, qui a semblé sceptique quant à la destitution de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. "Les probabilités de son départ sont tombées de 30% à environ 12% selon les marchés de prédiction", rapportent les analystes de chez Morgan Stanley. Une nouvelle susceptible de rassurer les marchés au sujet de l'indépendance de la Fed.



Une série de résultats et d'annonces...



Dans ce contexte, les marchés ont pu se concentrer sur de nombreuses publications trimestrielles aux États-Unis. Ainsi, au quatrième trimestre 2025, le bénéfice net attribuable de Kinder Morgan (+3,3%) est ressorti à 996 millions de dollars, contre 667 MUSD il y a un an, soit une progression de 49%. Par action, le bénéfice ressort à 0,45 USD, soit une hausse de 50% en glissement annuel.



Abbott Laboratories publie un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,50 USD au titre du 4e trimestre 2025, conformément au consensus de marché, lui permettant ainsi d'atteindre une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de 2025. Le titre cède malgré tout 7,5% à Wall Street.



Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (+2,6%) dévoile un BPA ajusté stable à 1,88 USD au titre du 2e trimestre de son exercice 2025-26, un niveau à peu près en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.



GE Aerospace dévoile un BPA ajusté en progression de 19% à 1,57 USD au titre des 3 derniers mois de 2025, dépassant d'environ 9% l'estimation moyenne des analystes, malgré une marge opérationnelle en repli de 0,9 point à 19,2%. Le titre recule de 6,1%.



Par ailleurs, Paramount Skydance (+2%) indique avoir déposé des documents préliminaires auprès de la SEC afin de demander aux actionnaires de Warner Bros. Discovery (WBD) de voter contre la transaction avec Netflix, lors de leur AG extraordinaire.



Waymo, la filiale d'Alphabet dédiée aux véhicules autonomes, a lancé jeudi son service de robotaxis à Miami, marquant sa première expansion en 2026 et son sixième marché opérationnel aux États-Unis.



Enfin, PayPal (+2,5%) a conclu un accord pour acquérir Cymbio, une société spécialisée dans l'orchestration multicanale, afin de permettre à ses millions de marchands de vendre leurs produits via des interfaces d'intelligence artificielle telles que Microsoft Copilot ou Perplexity.



... et plusieurs statistiques



Sur le front macroéconomique, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s'est accru de 4,4% en rythme annualisé au 3e trimestre 2025, selon le Département du Commerce, qui avait annoncé un taux de 4,3% en toute première estimation il y a un mois.



L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,8% en novembre, en rythme annuel, comme attendu, après +2,8% en octobre. En rythme mensuel, il s'élève à +0,2% comme attendu, après +0,3% en octobre. En version "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en octobre.



Enfin, le Département du Travail des États-Unis indique avoir compté 200 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 12 janvier, un chiffre en hausse de 1000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 198 000 à 199 000) et bien inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 212 000.



Ce matin, les gérants de chez Mandarine Gestion appelaient à interpréter avec prudence les indicateurs de l'emploi aux États-Unis. Selon eux, les chiffres sont difficiles à estimer en raison de la nouvelle politique migratoire et du déploiement massif de l'IA qui commence à transformer ou supprimer certains postes.



Sur le front du pétrole, le WTI s'échange à 59,5 USD le baril (-1,6%). Le rendement de l'OAT à 10 ans se tend de 2 pts, à 4,26%. Enfin, le dollar recule de 0,3% face à l'euro, à 0,85 EUR.