Trump, terres rares et tempêtes boursières : le retour du grand désordre ?
Publié le 13/10/2025 à 15:16 - Modifié le 13/10/2025 à 15:16
Donald Trump ressort son bâton et sa carotte
La guerre commerciale n'est jamais loin des marchés financiers. Et même s'ils ont appris à vivre avec, les investisseurs se crispent dès que Pékin et Washington se chicanent. Vendredi, Donald Trump a tapé du poing sur la table, avant de s'adoucir au cours du weekend. Bilan ? Des grosses chutes boursières vendredi et la perspective d'un rebond aujourd'hui.
