Trump veut faire financer la construction de centrales électriques par les géants de la tech
Publié le 16/01/2026 à 16:40
Donald Trump propose un investissement de 15 milliards de dollars dans de nouvelles capacités de production et un plafonnement des tarifs des centrales existantes pour limiter l'impact sur les consommateurs. Un accord impliquant plusieurs membres du gouvernement et gouverneurs de la région Mid-Atlantic doit être dévoilé pour appuyer ces réformes. La porte-parole de la Maison Blanche met en avant un effort bipartisan destiné à corriger le sous-investissement énergétique et prévenir les coupures de courant.
L'initiative survient dans un contexte de hausse continue des factures d'énergie, en contradiction avec les engagements de campagne de Trump. Le coût du marché de capacité de PJM aurait atteint 23 milliards de dollars, en grande partie à cause des centres de données, selon le cabinet Monitoring Analytics. Un déficit de six gigawatts de capacité est prévu pour 2027, représentant un risque accru de coupures, alerte un ancien conseiller juridique de l'autorité énergétique du New Jersey.