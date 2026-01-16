Trump veut faire financer la construction de centrales électriques par les géants de la tech

Face à la hausse de la consommation énergétique due à l'intelligence artificielle, l'administration Trump envisage de faire financer la construction de nouvelles centrales électriques par les grandes entreprises technologiques. Le président souhaite que PJM Interconnection, principal réseau électrique des États-Unis, organise une vente aux enchères d'urgence où les géants du numérique soumissionneraient pour des contrats de production. Ce réseau, qui dessert plus de 65 millions de personnes dans 13 États, est particulièrement sollicité en Virginie du Nord, région majeure pour les centres de données.



Donald Trump propose un investissement de 15 milliards de dollars dans de nouvelles capacités de production et un plafonnement des tarifs des centrales existantes pour limiter l'impact sur les consommateurs. Un accord impliquant plusieurs membres du gouvernement et gouverneurs de la région Mid-Atlantic doit être dévoilé pour appuyer ces réformes. La porte-parole de la Maison Blanche met en avant un effort bipartisan destiné à corriger le sous-investissement énergétique et prévenir les coupures de courant.



L'initiative survient dans un contexte de hausse continue des factures d'énergie, en contradiction avec les engagements de campagne de Trump. Le coût du marché de capacité de PJM aurait atteint 23 milliards de dollars, en grande partie à cause des centres de données, selon le cabinet Monitoring Analytics. Un déficit de six gigawatts de capacité est prévu pour 2027, représentant un risque accru de coupures, alerte un ancien conseiller juridique de l'autorité énergétique du New Jersey.