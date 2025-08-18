Le quatuor résultats d'entreprises, droits de douane, taux d'intérêts et guerre en Ukraine continue à occuper le devant de la scène, mais l'ordre des priorités des investisseurs évolue. Le futur de l'Ukraine revient en première place en début de semaine, d'autant qu'il se jouera peut-être ce soir à la Maison Blanche, où les choses s'étaient plutôt mal passées pour Volodymyr Zelensky lors de sa dernière visite. La Fed reprendra la vedette vendredi avec le symposium de Jackson Hole, sorte de weekend champêtre organisé chaque année par et pour que des banquiers centraux déblatèrent et fassent passer quelques messages au monde financier. Cette année, le thème officieux est "quelle est la date de péremption de Jerome Powell ?".

Mais on commence avec une synthèse estivale. Si vous rentrez de vacances et que vous avez besoin d’un résumé financier lapidaire, le voilà : le monde économique n'a pas explosé avec les surtaxes douanières américaines. Les résultats semestriels des entreprises ont été étonnamment bons, même si la nouvelle approche des Etats-Unis complique la tâche des dirigeants. Le sentiment général est que la Fed va réduire ses taux en septembre. Il y a même débat sur une simple ou une double baisse de taux, avec une forte pression de l'administration Trump pour qu'il se passe quelque chose. Les classes d'actifs qui ont le plus progressé cette année sont l'or, le bitcoin et les actions. Le bonnet d'âne de l'actif le plus nul revient aux matières premières, avec une mention spéciale pour le pétrole (-12%). Autre variation importante et rare, la baisse de 13% de l'USD face à l'EUR, alors que c'est la BCE qui baisse ses taux et la Fed qui les tient élevés. On en parle un peu après.

Mais d'abord, complétons avec les performances des actions en 2025 :

MSCI World (23 marchés développés) : +12,6% depuis le 1 er janvier et 5 e mois consécutif de gains en août (pour l'instant),

janvier et 5 mois consécutif de gains en août (pour l'instant), MSCI Marchés émergents : +18,3% et 8 e mois consécutif de gains en août (pour l'instant),

mois consécutif de gains en août (pour l'instant), S&P 500 : +9,7%,

Stoxx Europe 600 : +9,1%.

ETF S&P 500 commercialisés en Europe : -2,7% (à cause de l'effet de change, une piqûre un peu douloureuse pour rappeler que, non, le risque de change on s'en fout pas toujours).

Tout va bien donc, parce qu'aucune des catastrophes annoncées ne s'est produite pour l'instant. Bank of America a résumé la situation de façon un peu plus professionnelle que moi en expliquant que la fête bat son plein à l’idée que la Fed finira bien par rejoindre le bal mondial des baisses de taux en 2025. Les marchés surfent là-dessus, parce qu'ils sont persuadés que la banque centrale ne laissera pas l'emploi se dégrader, mais aussi pour une raison plus alarmante : il faut un rendement de la dette à 5 ans américaine à 3,1%, pas plus, pour songer à stabiliser les 1200 milliards de dollars (!) d’intérêts annuels actuels. Le 5 ans US est à 3,843% actuellement, donc quelques baisses de taux seraient les bienvenues. L'administration Trump a besoin d’un boom, voire d’une bulle, pour repousser le mur de la dette. D’où un désamour persistant pour les Treasuries de long terme, et un appétit intact pour les actifs chers mais porteurs (actions, crédit, or, crypto, émergents…). L’argument phare, celui qui se cache derrière tout ça pour la finance américaine ? Se protéger contre l’inflation et une dévaluation rampante du dollar.

Voilà pour le bilan rapide des événements financiers estivaux. Il faut ajouter à cela la variable géopolitique, incarnée par le conflit russo-ukrainien. Vendredi, Donald Trump a accueilli Vladimir Poutine en Alaska pour évoquer la situation en Ukraine. Le fantasme d’un cessez-le-feu imposé par Trump s’est évaporé. La Maison Blanche avait d’ailleurs œuvré, en amont, à abaisser les attentes autour de ce sommet. Trump, lui, a plutôt donné l’impression d’entériner la position russe : arrêt des combats possible si Kiev cède les territoires revendiqués par Moscou. Un sentiment renforcé par l’absence de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie. Le président américain recevra aujourd'hui à Washington Volodymyr Zelensky à 19h15 heure de Paris, puis les dirigeants européens à 21h00. Leur objectif est de négocier un plan de paix qui ne soit pas trop favorable à Moscou. Donald Trump, lui, a répété que l’Ukraine ne pourra ni récupérer la Crimée ni entrer dans l’Otan, tout en insistant sur le fait que Zelensky peut mettre fin à la guerre "presque immédiatement" s’il le souhaite. Comprendre ici en acceptant l'annexion des territoires réclamés par la Russie. Je rappelle que la dernière rencontre physique entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche en février fut particulièrement houleuse, même si les deux hommes se sont rencontrés à nouveau deux fois en Europe depuis.

Les autres infos à ne pas rater pour bien débuter la semaine :

Les cours du pétrole ont poursuivi leur décrue après la rencontre Trump–Poutine, perçue comme favorable aux exportations russes. Les milieux autorisés pensent qu’il a aussi été question de l’exploitation des routes et ressources arctiques, que les deux pays convoitent depuis longtemps.

Sur l'agenda macro hebdo : les minutes de la dernière réunion de la Fed seront disponibles mardi. Mercredi, les investisseurs vont prendre connaissance des indicateurs d'activité PMI des principales économies. Vendredi à 16h00 heure de Paris, Jerome Powell prononcera un discours depuis le symposium de Jackson Hole.

Sur l'agenda des sociétés : focus sur les trimestriels des grands distributeurs américains, notamment The Home Depot (mardi) et Walmart (jeudi). BHP Group, Alcon, Geberit et Xiaomi apporteront un peu de diversité.

La semaine démarre en hausse un peu partout en Asie-Pacifique, hormis en Corée du Sud où le KOSPI perd plus de 1% après les déclarations de Donald Trump sur une surtaxation prochaine des importations de puces aux Etats-Unis. A l'inverse, le Japon gagne 0,85%, Hong Kong 0,60% et l'Inde plus de 1% (après des annonces fiscales favorables du gouvernement). L'Australie limite ses gains à 0,1%. Taiwan, qui devrait craindre elle aussi les menaces américaines sur les semiconducteurs, progresse malgré tout de 0,5%.

Le CAC40 démarre en baisse de 0,1% à 7913 points. Le SMI recule de 0,1% à 12 062 points. Le Bel20 gagne 0,4% à 4793 points grâce à la pharma.

Les temps forts économiques du jour

Les ventes de détail US et l'indice de confiance de l'Université du Michigan feront l'actualité dans l'après-midi.. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 91 à 80 EUR.

Autostore Holdings : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 5 à 8 NOK.

Boozt : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 85 SEK à 100 SEK.

Clariant : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 10 à 9,50 CHF.

Commerzbank : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR.

CTP : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 21 EUR.

Equinor : Sparebank 1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 305 NOK à 270 NOK.

Galderma Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 120 CHF.

Hugo Boss : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 40 EUR.

Höegh Autoliners : Arctic Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 NOK à 101,80 NOK.

IMCD : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 162 à 138 EUR.

Intertek : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé à 540 GBX.

Klépierre : Kempen maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 34 EUR.

Lanxess : Kempen passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 26 à 16,70 EUR.

Pandora : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1325 à 1150 DKK. Jyske Bank passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 1200 DKK à 1150 DKK.

SGS : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 80 à 81 CHF.

Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 à 67 EUR.

Swissquote : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 430 à 490 CHF.

Tecan Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 à 185 CHF.

Tokmanni Group : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,20 EUR à 8,70 EUR. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 10,40 EUR à 12 EUR.

Tulikivi Corporation : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 0,42 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 100 EUR.

Veolia Environnement : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 36,36 à 37,30 EUR.

Warehouses De Pauw : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 27 à 24 EUR.

Wendel : Autonomous Research démarre le suivi à neutre en visant 93,70 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le vaccin de Valneva contre le chikungunya autorisé au Canada pour les 12 ans et plus.

Riber vend deux machines de production en Asie.

Capital B continue à lever des fonds pour acheter des bitcoins.

Le regroupement des actions Hopium à raison de 80 anciennes pour 1 nouvelle est effectif. Pour l'anecdote, cette opération technique fait que la société ne sera plus la penny stock la moins chère de la cote (a priori, c'est Vergnet qui va récupérer le flambeau).

Les principales publications du jour : Auplata… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Les actions de Standard Chartered sous pression après qu'un parlementaire américain a demandé l'ouverture d'une enquête pour l'énième fois.

Le Wegovy de Novo Nordisk obtient une autorisation accélérée de la FDA pour le traitement de la maladie hépatique MASH.

Le PDG de Renk Group, Alexander Sagel, a déclaré que l’entreprise pourrait transférer sa production d’armes d’Allemagne vers les Etats-Unis dans un délai de dix mois, à la suite de la suspension des exportations d’armes allemandes vers Israël.

TAG Immobilien va acquérir un portefeuille immobilier locatif en Pologne pour 2,4 milliards de zlotys (environ 563 MEUR).

SKF cède une activité aéronautique aux Etats-Unis à Carco PRP.

Assa Abloy acquiert la société américaine de logiciels de sécurité physique SiteOwl.

Youngtimers clôture l'acquisition de Richmond Funds Management.

U-Blox accepte une offre de rachat d'Advent à 135 CHF par action, soit 1,05 MdCHF.

Plus500 annonce un programme de rachat d'actions de 90 millions de dollars.

Les principales publications du jour : HIAG Immobilien, Nyxoah…

D'Amérique du Nord

Les efforts de Pfizer dans le traitement de la drépanocytose s'enlisent après l'échec d'un essai clinique.

Tesla accorderait des remises allant jusqu'à 40% aux loueurs britanniques pour écouler ses véhicules, selon le Times.

L'opérateur mobile ukrainien Kyivstar fait ses débuts à Wall Street.

Les principales publications du jour : Palo Alto Networks, Fabrinet…

D'Asie et d'ailleurs

Petrobras envisage d'investir dans Raizen pour revenir sur le marché de l'éthanol, rapporte O Globo.

JD.com rachète le distributeur alimentaire hongkongais Kai Bo Food Supermarket.

JSW Steel et POSCO envisagent d'implanter une aciérie en Inde.

Les principales publications du jour : Westpac…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.