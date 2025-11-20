TSE va fournir de l'électricité renouvelable aux sites de STMicroelectronics en France

STMicroelectronics et TSE, un acteur majeur de l'énergie solaire et de l'agrivoltaïsme en France ont signé un contrat d'achat d'électricité physique (Physical Power Purchase Agreement) pour fournir de l'électricité renouvelable, issue de parcs solaires, aux sites de STMicroelectronics en France.



TSE fournira à STMicroelectronics de l'électricité renouvelable produite par trois parcs solaires en France, exploités par TSE, d'une puissance totale d'environ 43 MW. Ce contrat de 15 ans, qui débutera en 2027, représente un volume global d'environ 780 GWh.



' Il s'agit de notre deuxième contrat d'achat d'électricité (PPA) en France, marquant une nouvelle étape importante vers l'objectif de ST d'atteindre la neutralité carbone dans ses activités opérationnelles (émissions des scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d'ici 2027, notamment en s'approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d'ici 2027 ', a déclaré Chouaib Rokbi, Executive Vice-President DTIT and Global Procurement Organization chez STMicroelectronics.



' Ce contrat d'achat d'électricité avec TSE augmentera la contribution des énergies renouvelables aux activités de ST en France, qui incluent la R&D, la conception, les ventes et le marketing ainsi que la fabrication des circuits intégrés en grands volumes. '