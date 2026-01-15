Encore une année record pour le fabricant de puces taïwanais, qui évolue désormais en position de monopole sur le segment de la gravure de pointe.

TSMC devance très largement ses deux principaux concurrents, le coréen Samsung et le chinois SMIC, tous deux à la traîne tant en matière de course au nanomètre que de rendements. Distancé depuis longtemps, Intel n'est plus dans la course, même s'il espère y revenir.

Comme Zonebourse l'avait largement prévu en octobre dernier - de même que l'ensemble du marché, puisque la capitalisation boursière du taïwanais a doublé en neuf mois - TSMC a encore une fois pulvérisé les compteurs en 2025, avec un chiffre d'affaires en hausse de 30%, et un résultat net qui augmente presque de moitié.

Il annonçait en parallèle se préparer à des dépenses d'investissement de 52 à 56 milliards de dollars en 2026, contre 42 milliards en 2025 et 30 milliards en 2024. Vertigineux, ces montants consolident la domination du groupe et creusent encore l'écart avec ses concurrents incapables de s'aligner sur de tels budgets.

Le plus étonnant chez TSMC est l'exceptionnelle rentabilité de ces investissements de croissance, qui ont littéralement quadruplé sur la dernière décennie. Ils ont permis au groupe d'assurer une croissance spectaculaire de ses profits annuels, de 10 à 54 milliards de dollars sur la décennie écoulée.

Zonebourse estime ainsi que, mis bout à bout, les investissements de capacité ont atteint 235 milliards de dollars sur la période - besoin en fonds de roulement compris, quoique celui-ci est largement financé par les clients de TSMC - et ont ainsi généré un profit incrémental de 44 milliards de dollars.

La création de valeur est donc excellente - avec des retours sur capitaux investis de l'ordre de 20% - et tout à fait inhabituelle dans une activité d'industrie lourde comme celle du taïwanais.

Après une période de creux au lendemain de la pandémie - causée tant par un ajustement du marché après les ruptures de chaînes d'approvisionnements que par le risque géopolitique en mer de Chine orientale - la valorisation de TSMC est désormais revenue sur ses plus hauts historiques.