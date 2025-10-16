Le taïwanais TSMC a annoncé un bénéfice net record de 452,3 milliards de dollars taïwanais au troisième trimestre, en hausse de 39,1% sur un an, largement au-dessus des attentes du marché. Le chiffre d’affaires a atteint 989,92 milliards de dollars taïwanais (33,1 milliards de dollars), contre 977,46 milliards anticipés. Ces performances traduisent l’envolée de la demande en puces destinés à l’intelligence artificielle, un segment désormais moteur de la croissance du premier fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat.

Le groupe, fournisseur clé de Nvidia et Apple, a relevé ses prévisions pour 2025, visant une croissance "dans le milieu de la tranche des 30%", tout en augmentant son plan d’investissement à 40 milliards de dollars. Les puces de haute performance, notamment celles utilisées pour l’IA et la 5G, ont généré 57% du chiffre d’affaires trimestriel, tandis que les technologies de gravure en 7 nanomètres ou moins ont représenté 74% des ventes.

Sur le plan géopolitique, TSMC a indiqué suivre attentivement les discussions entre Washington et Taipei concernant de possibles droits de douane américains sur les semi-conducteurs. L’entreprise pourrait bénéficier d’exemptions en raison de ses investissements aux États-Unis. Le PDG C.C. Wei a souligné que la "méga-tendance de l’intelligence artificielle" continuerait de stimuler la demande mondiale en puissance de calcul. À Taipei, le titre TSMC progresse de plus de 38% depuis le début de l’année, consolidant sa position de pilier stratégique de l’industrie mondiale des puces.