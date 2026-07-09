L'activité de Tuhu Car Inc. poursuit sa progression, mais l'évolution de son cours de bourse suggère que les investisseurs privilégient désormais la rentabilité aux promesses de croissance.

La volonté de la Chine de stimuler la consommation automobile au-delà des seules ventes de véhicules neufs ouvre un nouveau marché pour la réparation et les pièces détachées.

En juin 2026, le ministère du Commerce chinois et d'autres agences gouvernementales ont lancé de nouvelles mesures couvrant l'entretien des véhicules, les services de réparation, la personnalisation, la location et d'autres activités de l'après-vente. Cela marque un tournant par rapport aux politiques antérieures, principalement axées sur l'achat de véhicules.

Les voitures particulières de sept ans ou plus représentent désormais plus de la moitié du parc automobile chinois, une part bien plus élevée qu'il y a dix ans, signalant que la demande de maintenance entre dans une nouvelle phase de croissance.

Selon le cabinet de conseil China Insights Consultancy (CIC), le marché chinois des services automobiles a progressé d'environ 4,7 % sur un an en 2025. Il s'inscrit dans une trajectoire d'expansion à long terme à mesure que le parc vieillit et que le nombre de véhicules à énergie nouvelle augmente. Pour les prestataires de services, cela se traduit par une demande récurrente liée à l'entretien, plutôt qu'une dépendance exclusive aux ventes de véhicules neufs.

Tuhu Car, la plus grande plateforme indépendante de services automobiles en Chine par le chiffre d'affaires, exploite un réseau intégré en ligne et hors ligne. L'envergure de l'entreprise ressemble de moins en moins à un simple réseau de vente au détail et de plus en plus à une infrastructure automobile à part entière.

La croissance pèse sur les marges

Le chiffre d'affaires de Tuhu Car a progressé plus rapidement que le marché, mais cette croissance ne s'est pas traduite par une amélioration des bénéfices. Les revenus ont augmenté de 11,5 % sur un an pour atteindre 16,5 milliards de yuans (CNY) contre 14,8 milliards de CNY, portés par l'expansion du réseau, une gamme de produits élargie et une hausse des volumes de transactions. Cependant, les clients ont de plus en plus opté pour des produits moins onéreux, ce qui a ramené la marge brute de 25,4 % à 24,1 %. En somme, Tuhu a vendu davantage, mais a gagné moins sur chaque transaction.

Cette pression est visible dans les résultats. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 23,8 % sur un an, passant de 331 millions de CNY à 252,2 millions de CNY, tandis que le bénéfice net a reculé de 13 % pour s'établir à 419,4 millions de CNY contre 482 millions de CNY. L'entreprise a augmenté ses dépenses pour soutenir l'expansion de son réseau, renforcer ses capacités technologiques et développer des initiatives liées à l'intelligence artificielle.

Par conséquent, le flux de trésorerie opérationnel s'est élevé à 995,9 millions de CNY, contre 1,3 milliard de CNY lors de l'exercice précédent. Ce repli reflète des vents contraires liés au besoin en fonds de roulement, notamment une hausse des stocks et des créances clients parallèlement à l'extension du réseau.

En marche arrière

L'action Tuhu Car a connu une année difficile. À 13,2 dollars de Hong Kong (HKD), soit 11,5 CNY, le titre se situe bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 21,2 HKD (18,4 CNY) et a chuté de 32,5 % sur l'année écoulée. Les investisseurs sont devenus beaucoup moins enclins à valoriser la croissance, même lorsque l'activité sous-jacente continue de progresser.

Le titre se négocie à 19,8 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, un niveau nettement inférieur à sa moyenne sur deux ans de 28,6 fois. Une telle décote montre que le marché n'accorde plus de blanc-seing à l'entreprise pour la simple croissance de son chiffre d'affaires.

La communauté des analystes reste toutefois bien plus optimiste. L'objectif de cours moyen de 16,7 HKD (14,5 CNY) implique un potentiel de hausse de 26,4 %, avec 10 analystes sur 11 recommandant l'achat. Soit le marché fait preuve d'une prudence excessive, soit les analystes parient que les investissements actuels porteront leurs fruits à l'avenir.

Zones de turbulences à venir

Tuhu Car a bâti un réseau plus vaste, diversifié ses services et attiré plus de clients, prouvant que son activité conserve une certaine dynamique. La question cruciale est de savoir si cette croissance peut se transformer en une amélioration des résultats. La concurrence reste intense, les consommateurs surveillent leurs dépenses et l'entreprise continue d'investir massivement dans la technologie et son expansion. Si les coûts continuent de croître plus vite que la rentabilité, les investisseurs pourraient rester prudents, même si l'activité poursuit son expansion.